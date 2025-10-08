PNV, PSE y Podemos piden a las instituciones que «impidan el uso sectario de las calles de Euskadi»

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han instado este miércoles a todas las instituciones públicas a que, en el ámbito de sus competencias, «fomenten la convivencia, ... los derechos humanos de todas las personas y el respeto a las víctimas; impidiendo la apropiación y el uso sectario de las calles de Euskadi por parte de determinados sectores políticos». La reclamación forma parte de una enmienda a la totalidad de PNV y PSE a una propuesta de resolución del PP en relación a la erradicación de símbolos que hagan apología del terrorismo en los espacios públicos de Gipuzkoa. La emienda ha sido aprobada con los 24 votos de las dos formaciones socias del Gobierno foral más los dos de Elkarrekin Podemos. La iniciativa de los populares solo ha sido apoyada por sus tres junteros y ha recibido el rechazo del resto de la Cámara territorial.

La propuesta rechazada proponía instar al Gobierno Vasco a prohibir expresamente, y a actuar «de inmediato» ante la colocación de pancartas, carteles, pegatinas, banderas, murales o cualquier otro soporte que contenga mensajes, imágenes o símbolos que supongan exaltación, homenaje o justificación de personas condenadas por delitos de terrorismo. Igualmente pedía al Ejecutivo vasco «denegar» el permiso para la realización de actos públicos, manifestaciones o concentraciones «que tengan como finalidad o efecto el enaltecimiento del terrorismo o sus autores».

En en texto de PNV y PSE aprobado en la sesión plenaria de hoy se insta también a expresar su solidaridad con las víctimas, la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos, y «condenan« los mensajes y actuaciones que suponen una humillación directa a su dignidad. Igualmente, manifiestan su »condena« ante toda expresión de »enaltecimiento del terrorismo, incitación a la violencia, al racismo, a la xenofobia o a cualquier forma de vulneración de los derechos humanos que padecieron las víctimas». Y se reafirman en el compromiso con «la libertad de expresión, un derecho fundamental cuyo ejercicio se sujeta a los límites establecidos por la ley».

El PSE-EE ha defendido la necesidad de mantener «una posición firme y coherente» en la defensa de los valores democráticos frente a cualquier manifestación que justifique o glorifique la violencia y la muerte. El grupo juntero socialista ha mostrado en primer lugar «su solidaridad, reconocimiento, apoyo y compromiso ético» con todas las víctimas y sus familias y ha condenado todos los mensajes y actuaciones que suponen una humillación directa a su dignidad. Según ha señalado el juntero socialista David de Miguel, «su memoria no es solo recuerdo: es conciencia democrática y obligación moral. Ellas son, y deben seguir siendo, el centro de toda reflexión ética, política y democrática».

De Miguel ha explicado que enmendado a la totalidad una propuesta de resolución del PP porque «aunque compartimos plenamente el fondo de la cuestión, creemos que nuestro texto mantiene el espíritu de la propuesta original y se adecúa mejor a la realidad jurídica y competencial de nuestras instituciones».