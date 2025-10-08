Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juntas Generales de Gipuzkoa

PNV, PSE y Podemos piden a las instituciones que «impidan el uso sectario de las calles de Euskadi»

Las Juntas de Gipuzkoa rechazan una propuesta del PP para instar al Gobierno Vasco a prohibir y actuar «de inmediato» ante la colocación de pancartas, carteles que supongan exaltar el terrorismo 

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:58

Comenta

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han instado este miércoles a todas las instituciones públicas a que, en el ámbito de sus competencias, «fomenten la convivencia, ... los derechos humanos de todas las personas y el respeto a las víctimas; impidiendo la apropiación y el uso sectario de las calles de Euskadi por parte de determinados sectores políticos». La reclamación forma parte de una enmienda a la totalidad de PNV y PSE a una propuesta de resolución del PP en relación a la erradicación de símbolos que hagan apología del terrorismo en los espacios públicos de Gipuzkoa. La emienda ha sido aprobada con los 24 votos de las dos formaciones socias del Gobierno foral más los dos de Elkarrekin Podemos. La iniciativa de los populares solo ha sido apoyada por sus tres junteros y ha recibido el rechazo del resto de la Cámara territorial.

