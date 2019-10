Torra rechaza la sentencia y reitera su compromiso con avanzar «sin excusas» hacia la República El presidente de la Generalitat, Quim Torra. / Efe El presidente de la Generalitat reclama una reunión al Rey y a Sánchez para tratar la crisis que abre el fallo del Supremo CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 14 octubre 2019, 12:30

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reaccionado con la máxima contundencia contra la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés'. El dirigente nacionalista ha calificado el fallo de «injusto», «antidemocrático» y como un «acto de venganza» contra millones de catalanes. «Rechazamos la sentencia», ha asegurado. En otras ocasiones, en cualquier caso, advirtió de que no aceptaría el fallo o incluso insinuó con su no acatamiento. Hoy no ha ido tan lejos. «Exigimos la libertad de los presos» y su «amnistía», ha reivindicado. Torra ha comparecido en la galería gótica del Palau de la Generalitat, la de las ocasiones solemnes, acompañado por todos sus consejeros; además del expresidente Artur Mas; el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent; los miembros independentistas de la mesa y los expresidentes del Parlament, Ernest Benach, Joan Rigoll y Nuria de Gispert.

Torra ha realizado dos anuncios. Ha pedido la comparecencia en los próximos días en la Cámara catalana para un pleno monográfico, donde podría aprobarse una declaración solemne a favor del derecho de autodeterminación, y ha convocado además una reunión del consejo extraordinario para mañana. Asimismo, ha señalado que esta tarde enviará sendas cartas al Rey y al presidente del Gobierno para pedirles una reunión para tratar sobre la «crisis» que se abre a su juicio con la sentencia.

Torra, mientras, ha reiterado su compromiso con avanzar sin «excusas» hacia la república catalana, aunque no ha dado más detalles al respecto. Y ha llamado a la movilización de la sociedad catalana, que se manifestará y sabrá responder como siempre lo ha hecho, ha dicho, en un discurso pronunciado en catalán, una parte en castellano e inglés.

Junqueras acusa al Estado de «moverse por venganza»

Oriol Junqueras, líder de ERC y exvicepresidente del gobierno catalán, ha sido condenado a 13 años de prisión. Nada más conocerse la condena, la más larga de todos los acusados, Junqueras se reafirma en sus «convicciones democráticas y republicanas» en una carta dirigida a la militancia de ERC en la que además acusa al Estado de «moverse por la venganza». «La independencia es hoy más que nunca una necesidad para poder vivir en una sociedad más libre, más justa y más democrática» y señala que, con la sentencia, «hoy han querido acabar con nosotros, con toda una generación de catalanes que lucha por conseguir la libertad».

«Quieren destrozar vidas, descabezar partidos y liderazgos, frenar y acabar con un movimiento político y democrático, y silenciar a todo un pueblo que se quiere expresar en las urnas», ha añadido Junqueras que cree que «hoy la democracia en el Estado español ha quebrado y sus poderes ejercen la venganza porque no entienden de justicia, de política, ni de procesos democráticos». Según el líder de ERC y exvicepresidente del gobierno catalán «demuestran una vez más que la unidad del Reino de España está por encima de cualquier cosa, incluso de la reputación internacional y, probablemente, de la supervivencia de su propio Estado».

Junqueras insiste que la sentencia «no hace más que reafirmarme en mis convicciones democráticas y republicanas» y hace un llamamiento a «olvidarnos de venganzas y a llenarnos de esperanza en estas horas difíciles» así como a convertir «la injusticia en energía, en coraje y en fuerza democrática». «Ante aquellos a quién sólo les mueve la voluntad de hacer daño les decimos que hoy no acaba nada, ni vencéis ni convencéis» porque «sólo os mueve la venganza, os ciega el orgullo herido», señala en la misiva.

La independencia «es una necesidad»

Además, el líder republicano afirma que «volveremos y volveremos más fuertes» puesto que «somos la generación que hemos nacido para ganar, somos la semilla de todas las victorias». En la carta señala también que la sentencia demuestra «que los catalanes no tenemos alternativa, no hay otra opción que construir un nuevo Estado para huir de este que persigue demócratas, prohíbe votar y protestar, y encarcela por ideas políticas». Junqueras se muestra firme en sus convicciones y considera que la independencia de Cataluña «es una necesidad» ya que él no desea que sus hijos «crezcan en este Estado corrupto, insensible y demofóbico» por lo que «os juro que no descansaré hasta conseguirlo». En la carta, también asegura que la cárcel «por muy dura e injusta que sea, es solo una etapa más en el camino para conseguir la libertad, una etapa para sembrar la semilla que tiene que marcar el futuro».

Por último, sobre el juicio en el Tribunal Supremo, señala que «en diversas ocasiones habíamos expresado que no habíamos tenido una instrucción justa, que no tendríamos un juicio justo y que el Estado se ensañaría», por lo que «los dos años de prisión preventiva eran el preámbulo de esta sentencia». Junqueras recuerda también lo que supuso para Cataluña «la larga noche del franquismo» y cómo los republicanos sufrieron la represión hasta el punto de que el presidente Lluís Companys fue fusilado «un mes de octubre como ahora, pero de hace 79 años». «Hoy -advierte Junqueras- quieren volver a acabar con una generación entera de catalanes dispuestos a decidir el futuro de su país, dispuestos a luchar para ganar la libertad definitiva, pero no podrán, y si nuestras abuelas consiguieron tirar adelante en condiciones inmensamente más difíciles, nosotros también lo haremos».