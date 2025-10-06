Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Exterior de la prisión de alta seguridad de Saharonim, en medio del desierto israelí del Neguev EFE

Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria

Estaba detenida junto al resto de integrantes de la flotilla y permanecerá detenida hasta el miércoles, según ha informado la Policía israelí

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:47

Las autoridades israelíes ampliarán hasta el próximo miércoles la detención de la activista española de la flotilla solidaria que fue acusada el domingo de morder ... a una funcionaria de la de la prisión de Ktziot durante un examen médico. Así lo ha confirmado en redes sociales la cuenta oficial de la Policía de Israel.

