Illa insta a Sánchez a agotar la legislatura a pesar de la ruptura de Junts

El Govern catalán ha tratado este martes de templar los ánimos y ha intentado rebajar la tensión política, tras el anuncio de Junts de que ... rompe con el Gobierno. «No estamos preocupados», han señalado en la administración autonómica catalana. Tanto el Gobierno como el Govern han coincidido este martes en que la legislatura española aún tiene recorrido, a pesar del divorcio de los de Puigdemont. Es más, desde el Ejecutivo catalán han instado al presidente del Gobierno a «agotar la legislatura». La ruptura de Junts implica que el PSOE no tendrá apoyos en el Congreso y en consecuencia no podrá aprobar los presupuestos en toda la legislatura.

Para la portavoz de la administración catalana, Sílvia Paneque, no es razón suficiente para convocar elecciones. El Govern se ha conjurado este martes con el Gobierno para que Sánchez pueda «acabar la legislatura». Desde la premisa, según Paneque, de que un Gobierno como el actual es «bueno para Cataluña». «Le sienta bien a Cataluña» y hace falta «estabilidad», ha asegurado Salvador Illa en La Sexta. El Govern cree que es «deseable» tener presupuestos, pero «no se acaba el mundo», tal y como afirmó días atrás la consejera catalana de Economía, Alicia Romero. El Govern se niega a ejercer de mediador entre el Gobierno y Junts, pero sí ha reclamado a los postconvergentes que no rompan del todo con los socialistas y se mantengan dispuestos a seguir dialogando y negociando propuestas en el Congreso que puedan tener impacto para Cataluña. En concreto, el Govern «confía» que Junts apoye votaciones sobre la financiación de Cataluña en el Congreso. Según ERC, la ruptura de Junts no supone «mucha novedad». «Romper la relación, exactamente, ¿qué significa que no hayan hecho hasta ahora?», ha asegurado la portavoz republicana en el Parlament, Ester Capella.

El Govern insta a Sánchez a agotar la legislatura y al mismo tiempo avanzar elecciones si no consigue aprobar sus cuentas. Paneque ha rechazado paralelismos entre Cataluña y Extremadura. Pero el Gobierno catalán ya hace semanas que ha admitido que el año que viene deberá arrancar en prórroga presupuestaria. ERC se resiste a apoyar las que serían las primeras cuentas de Illa, investido hace año y medio. Los republicanos exigen avances en la financiación singular. Si el Gobierno y el Govern no cierran un acuerdo antes de final de año sobre el modelo de financiación de Cataluña, ERC no aprobará los Presupuestos catalanes. Illa, aun así, no se plantea el adelanto electoral. «El president Illa quiere agotar la legislatura», ha asegurado Paneque.