«Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»

La familia del expresidente Guillermo Fernández Vara pide respeto tras difundirse su fallecimiento, que no se ha producido

Rocío Romero

Sábado, 4 de octubre 2025, 17:36

Comenta

Guillermo Fernández Vara, que fue presidente de la Junta de Extremadura durante doce años y actual vicepresidente del Senado, se encuentra «luchando contra su enfermedad». ... Así lo ha publicado su familia en la cuenta de la red social X (antes Twitter) minutos después de que se difundiera su fallecimiento.

