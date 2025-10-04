«Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»

Guillermo Fernández Vara, que fue presidente de la Junta de Extremadura durante doce años y actual vicepresidente del Senado, se encuentra «luchando contra su enfermedad». ... Así lo ha publicado su familia en la cuenta de la red social X (antes Twitter) minutos después de que se difundiera su fallecimiento.

La noticia se ha publicado en distintos medios de comunicación, entre ellos HOY Diario de Extremadura durante un par de minutos, así como se han hecho eco políticos extremeños y nacionales para lamentar su muerte. Medios digitales y representantes públicos están retirando sus condolencias.

«Actualmente, Guillermo está luchando contra su enfermedad. Su familia y seres queridos rogamos respeto durante estos compases tan duros para todos. Muchas gracias».

Fernández Vara -tal y como cuenta el diario 'Hoy'- padece un cáncer de estómago que le fue detectado en 2023 y tiene 66 años. El pasado 13 de septiembre asistió a la boda de su hijo, en la parroquia de Santa Eulalia de Mérida. El sábado 27 de septiembre fue ingresado a causa de una infección en el Hospital Universitario de Badajoz.