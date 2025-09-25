Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momentos previos al despegue de un avión en la pista de Hondarribia. F. de la Hera

El Gobierno Vasco trabajará «pico y pala» por el traspaso de los aeropuertos vascos

Las reticencias de Madrid a la transferencia no sorprenden al Ejecutivo de Pradales, que «peleará por la mayor cota de gestión posible»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:17

Las negociaciones entre los gobiernos vasco y central para completar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika antes de final de año no van a ... ser un camino de rosas. El nuevo elemento de fricción en esas conversaciones parece ser ahora la gestión de los tres aeropuertos vascos –Hondarribia, Loiu y Foronda– sobre los que Euskadi quiere tener capacidad de decisión. Fuentes del Gobierno aseguraron el pasado martes a este periódico que desde Madrid descartan por completo que se vaya materializar un traspaso como tal, mientras desde el Ejecutivo vasco responden, también preguntados por este periódico, que no van a renunciar a nada. «Vamos a pelear y a buscar un acuerdo con la mayor cota de gestión posible para Euskadi», esgriman.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte y el talento de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2 Una familia guipuzcoana compra un Burger King y una gasolinera de Barakaldo por tres millones de euros
  3. 3

    Los clubes quieren cambiar el calendario para evitar la fuga de los más jóvenes
  4. 4

    El mundo del cine y Donostia se vuelcan en contra del genocidio en Gaza en una multitudinaria manifestación
  5. 5

    Las tres capitales vascas no podrán abrir ningún piso turístico más el próximo año
  6. 6 Condenan a pagar 9,3 millones de euros a un pasajero que sufrió un derrame cerebral en un vuelo a Madrid
  7. 7

    El Grupo Hotusa adquiere el hotel Amara Plaza de San Sebastián
  8. 8

    Tres meses para ensamblar 250 toneladas de acero
  9. 9

    Osakidetza incorporará psicólogos en cuatro ambulatorios de Gipuzkoa
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco trabajará «pico y pala» por el traspaso de los aeropuertos vascos

El Gobierno Vasco trabajará «pico y pala» por el traspaso de los aeropuertos vascos