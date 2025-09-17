Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una mujer porta una ikurriña y una bandera de Palestina, en una protesta contra el genocidio. EP

El Gobierno Vasco y la mayoría de partidos instan a «no politizar» la solidaridad con Gaza

Ubarretxena defiende el derecho a la protesta, pero cree que no se debe «banalizar» ningún acto de violencia, y Otxandiano valora que la sociedad civil haya ido «por delante de los gobiernos»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

A las pocas horas del inicio de la ofensiva terrestre emprendida ayer por Israel para tomar la ciudad de Gaza y tras la polémica ... por los incidentes durante la celebración de la Vuelta del pasado fin de semana, el Gobierno de Imanol Pradales y la mayoría de partidos vascos expresaron su postura, con diferentes matices, sobre las protestas contra el genocidio palestino. La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, pidió que no se politice «la causa del genocidio palestino» y defendió el derecho a la protesta, pero advirtió de que no se puede «banalizar» ningún acto de violencia, que debe ser «una línea roja». No quiso valorar las palabras del presidente Pedro Sánchez sobre este asunto y recordó que el Ejecutivo de Euskadi ya aprobó una declaración institucional. «Por supuesto, está el derecho de la protesta, también el derecho de la libertad de expresión, pero siempre dentro del respeto y del civismo», manifestó.

