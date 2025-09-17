El Gobierno Vasco y la mayoría de partidos instan a «no politizar» la solidaridad con Gaza

A las pocas horas del inicio de la ofensiva terrestre emprendida ayer por Israel para tomar la ciudad de Gaza y tras la polémica ... por los incidentes durante la celebración de la Vuelta del pasado fin de semana, el Gobierno de Imanol Pradales y la mayoría de partidos vascos expresaron su postura, con diferentes matices, sobre las protestas contra el genocidio palestino. La portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, pidió que no se politice «la causa del genocidio palestino» y defendió el derecho a la protesta, pero advirtió de que no se puede «banalizar» ningún acto de violencia, que debe ser «una línea roja». No quiso valorar las palabras del presidente Pedro Sánchez sobre este asunto y recordó que el Ejecutivo de Euskadi ya aprobó una declaración institucional. «Por supuesto, está el derecho de la protesta, también el derecho de la libertad de expresión, pero siempre dentro del respeto y del civismo», manifestó.

El Gobierno Vasco no está por la labor de «perder el foco de lo importante» que, a su juicio, no son ni las protestas, ni cómo se desarrollan, ni politizar lo que debería ser una causa que «todos deberían denunciar, que es el genocidio que está cometiendo Israel». Recordó que el propio lehendakari anunció que se está abordando una reflexión dentro del Ejecutivo de Euskadi sobre nuevas acciones para ayudar a mitigar «el drama emocional» en Gaza. «Cuando ese proceso de reflexión haya terminado, comunicaremos las conclusiones a las que hayamos llegado», explicó.

Desde el PNV, Maitane Ipiñazar manifestó que es «evidente» que el Gobierno de Israel está cometiendo «un genocidio» en Palestina y abogó por un aislamiento «pacífico» a Israel, «como se hizo con Rusia ante la invasión a Ucrania». La dirigente jeltzale consideró «perfectamente entendible» que haya protestas porque se está viendo en directo la violación de los derechos humanos, con «asesinatos» de mujeres, niños y niñas en Palestina. «Es un verdadero genocidio, pero no podemos defender el uso de la violencia en las protestas», aseveró.

Ipiñazar expuso que vive lo que ocurre en Palestina de una manera muy personal porque vio «en primera persona» lo que está ocurriendo allí cuando estuvo como parlamentaria vasca en Cisjordania en septiembre de 2022. «Pude ver de primera mano la represión que vive el pueblo palestino», rememoró.

Ipiñazar se mostró favorable a que se excluya a Israel de las competiciones internacionales y a que se la aísle de forma «pacífica» y recordó los impedimentos que se le pusieron en su día a Rusia cuando ocurrió la invasión a Ucrania. «No es comprensible que no ocurra lo mismo en este caso con Israel», citó para remarcar que, en el caso de la Vuelta, «si desde el principio no se hubiera aceptado la participación de Israel, evidentemente todo lo que ha ocurrido no hubiera ocurrido. Esa es mi opinión. Creo que esto se podía haber atajado desde el principio».

La sociedad civil, por delante

Pello Otxandiano también hizo un llamamiento a abandonar «la disputa política» y a hacer todo lo que sea posible para frenarlo. «Pensemos qué es lo que podemos hacer desde nuestra responsabilidad como partido en la oposición o en el Gobierno para frenar un genocidio en Palestina», apuntó el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco.

Mencionó que la propia ONU ha llamado a los estados «a reaccionar». «Yo creo que la sociedad civil, una vez más, ha ido por delante de los gobiernos. Euskal Herria ha sido vanguardia en ese sentido», valoró. En palabras de Otxandiano, «las naciones dentro del Estado han reaccionado de forma ejemplar, y eso ha generado una ola de solidaridad que ha supuesto un altavoz a nivel internacional».

Más allá de las movilizaciones, enfatizó que lo que se está dilucidando en Palestina en estos momentos «es el futuro de la humanidad», por lo que, a su juicio, ha llegado el momento de alzar la voz y hacer «todo lo que esté en nuestras manos para parar el genocidio en Gaza».

Desde el PSE, Eneko Andueza, la víspera, durante su comparecencia tras la reunión del grupo parlamentario manifestó el apoyo de los socialistas vascos al Gobierno de España en las medidas que ha puesto en marcha ante el genocidio en Gaza e igualmente trasladó su «solidaridad» al pueblo palestino. «Ojalá, como parece, la Unión Europea, se haya sentido espoleada por las decisiones adoptadas por el presidente y adopte medidas en breve», compartió con sus compañeros de partido.

Ezker Anitza- IU condenó también el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina y constató la importancia de «seguir denunciándolo ante el mundo».