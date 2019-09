El Gobierno pide prudencia en Cataluña y descarta aplicar el 155 La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá. / Efe Recurrirá las resoluciones del Parlament ante el Constitucional una vez que las estudien RAMÓN GORRIARÁN Madrid Viernes, 27 septiembre 2019, 14:43

El Gobierno reclama «calma, prudencia y serenidad» ante las resoluciones aprobadas este jueves en el Parlamento de Cataluña que alientan a la desobediencia civil ante el Estado español. La portavoz gubernamental ha explicado que el Consejo de Ministros las va a estudiar una vez que se publiquen en el boletín de la Cámara catalana, y se ve materia impugnable actuará con «firmeza» y las impugnará ante el Tribunal Constitucional. Lo que no va a hacer es aplicar el artículo 155 de la Constitución porque son unos textos declarativos sin fuerza de ley.

La ministra Isabel Celaá ha puntualizado que las resoluciones impulsadas por la mayoría independentista, JxCat, Esquerra y la CUP, en la Cámara catalana constituyen una «clara extralimitación» de sus funciones, además de «un ataque a la convivencia» entre los catalanes. Pero esta valoración no es suficiente para el Gobierno las recurra ante el Tribunal Constitucional, necesita que estén publicadas en el boletín oficial del Parlament para proceder. Una vez que tenga rango oficial, el Consejo de Ministros pedirá a la Abogacía del Estado que proceda y también pedirá un dictamen previo al Consejo de Estado.

Las tres formaciones independentistas aprobaron una resolución que rechaza «las imposiciones antidemocráticas» del Estado español y defiende la «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» como respuesta. La segunda señala que ante la próxima sentencia del Supremo a los líderes del 'procés' la respuesta de Cataluña debe ser el ejercicio de la autodeterminación y la exigencia de una amnistía para los condenados. La tercera reclama la retirada de la Guardia Civil de Cataluña por su carácter de «policía política».

El Gobierno considera que fue «una actuación no deseable» que pretende «tensionar» la convivencia y las relaciones con el Estado. Pero ante ese tipo de actitudes, ha apuntado la portavoz, «hay cauces legales para actuar sin necesidad de recurrir a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, como exige cada vez que puede el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. El PP, en esta ocasión, no lo ha reclamado. Celaá ha calificado de «electoralista» la pretensión de los liberales. «No desorbitemos» los temas, ha reclamado.

Ha recordado además que el Tribunal Constitucional en julio pasado acotó el terreno para la aplicación de esa disposición legal cuando «se vulnera la ley o se perjudica el interés general». Y con las resoluciones del Parlament no se dan los supuestos para recurrir al 155 porque la resoluciones no pasar de meras proposiciones no de ley sin fuerza legal.