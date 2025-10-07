Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fernández Vara, abrazado a sus tres nietos en un mensaje de agradecimiento difundido por la familia. R. H.

La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido

A través de las redes sociales del expresidente, difunden un mensaje ilustrado con una fotografía del expresidente con sus nietos

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 15:14

La familia de Guillermo Fernández Vara ha querido dar las gracias el día después de su entierro por todas las muestras cariño recibidas desde que se conoció su fallecimiento en la madrugada del domingo.

En un mensaje difundido a través del perfil del expresidente en sus redes sociales, han escrito: «En nombre de toda su familia y sus seres más queridos, GRACIAS de corazón por las imborrables muestras de cariño recibidas estos días».

Y añaden: «Guillermo se fue lleno de felicidad. Ahora seguirá viviendo dentro de cada uno de nosotros«.

Acompañan estas líneas con una sonriente foto familiar del expresidente, en la que aparece abrazado a sus tres nietos.

Desde que el político oliventino falleciera el día 5 cuando estaba a punto de cumplir los 67 años, Extremadura ha expresado de forma masiva su agradecimiento al político socialista, que fue presidente durante tres legislaturas y, antes, consejero de Sanidad. Las muestras de cariño y respeto a su figura también han llegado desde todo el país. Los Reyes Felipe VI y Letizia fueron de los primeros en hacer llegar sus condolencias.

Las redes sociales se han llenado de condolencias e incluso de fotografías de muchos extremeños que han querido recordar imágenes con él como un último adiós.

Desde que el político oliventino falleciera el día 5 cuando estaba a punto de cumplir los 67 años, Extremadura ha expresado de forma masiva su agradecimiento al político socialista, que fue presidente durante tres legislaturas y, antes, consejero de Sanidad. Las muestras de cariño y respeto a su figura también han llegado desde todo el país. Los Reyes Felipe VI y Letizia fueron de los primeros en hacer llegar sus condolencias, según informa Hoy.

Las redes sociales se han llenado de condolencias e incluso de fotografías de muchos extremeños que han querido recordar imágenes con él como un último adiós.

