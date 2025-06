Esteban se sorprende por la dureza de Sánchez pero pide al PSOE explicaciones

La legislatura camina en el filo de la navaja y el PNV es plenamente consciente de esta situación de inestabilidad y de precariedad. El presidente ... del EBB, Aitor Esteban, ha reconocido este jueves que espera que en los próximos días el Partido Socialista ofrezca «más explicaciones» en función de cómo se desarrollen los acontecimientos. El desenlace –la renuncia de Santos Cerdán– era un escenario «obligado» ante las últimas revelaciones periodísticas, realmente explosivas. Pero el mismo presidente del EBB admitía que le había sorprendido la contudencia de Pedro Sánchez al marcar de forma drástica sus distancias con el hasta ahora secretario de Organización del PSOE, hasta ahora uno de sus más estrechos colaboradores.

«Yo creo que el propio Partido Socialista es consciente de que tendrán que ir más allá y que eso creo, entiendo que se producirá en los próximos días. Pues ellos sabrán por dónde tienen que ir porque el problema de las explicaciones las tienen que dar ellos, no los demás, que no sabemos exactamente de qué va esto», ha asegurado.

Lo que ha desconcertado a Esteban es que se haya pasado con gran rapidez del cierre de filas absoluto –centrado en una exhibición de fe en la presunción de inocencia de Cerdán– a un discurso de exigencia drástica que busca un explícito desmarque frente a su estrecho colaborador. La rapidez de este movimiento es lo que llama poderosamente la atención en la dirección del PNV.

A partir de ahora, el análisis que efectúa el PNV es esperar a ver cómo puede incidir el contenido del informe de la UCO. La tesis de los jeltzales es que mientras no haya una sentencia judicial, no tiene por qué tomar una decisión política concreta. Es decir, el discurso público pasa por pedir más transparencia y más explicaciones. Pero de ahí a dejar caer a Sánchez media un trecho. Y más en una hipotética moción de censura que necesitaría el concurso activo del Vox para salir adelante. Y esa hipótesis sí que es una variable que los jeltzales excluyen por completo.

«Dicho esto, el presidente de vez en cuando suele dar alguna sorpresa, y a mí sí que me ha sorprendido que en su primera intervención lo que ha venido es a dar por bueno y a convertir casi en una sentencia lo que en principio es un informe de la UCO, porque básicamente lo que ha dicho es que se habían producido acciones que eran condenables, que no eran aceptables y que ningún espacio estaba libre de una corrupción cero, etc. Por lo tanto, lo ha dado por bueno, aunque luego en el resto de la comparecencia parecía que iba en otra dirección», ha manifestado el presidente del EBB.

Diferencias con Rajoy

Los nacionalistas vascos son conscientes de que se mezclan diferentes dinámicas. Que una cosa son los frentes judiciales sustentados en indicios frágiles y otro este tipo de informes de la UCO que pueden tener efectos demoledores. Recuerdan que en su momento, la moción de censura contra Mariano Rajoy salió adelante con la bandera de la lucha contra la corrupción tras una sentencia relacionada con el caso Gürtel. En este caso, advierten, aún no nos encontramos en la fase de una sentencia, sino de un proceso judicial en marcha, que tendrá que dilucidarse en un juicio. El asunto es grave, además, porque afecta a la credibilidad de la política democrática y el propio sistema, con un extremismo que intenta sacar rédito a este tipo de descontento social.

En ese sentido, el mismo PNV admite en privado que el devenir de la legislatura es una verdadera incógnita y que en todo caso la facultad de convocar unas elecciones anticipadas corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno. Admiten que la proyección de 'ruido' entorpece la acción de gobierno y que la disputa política en el Congreso ha degenerado por completo. Y ponen en valor que, frente a esa caricatura, la política vasca ofrece un mensaje de seriedad y de discrepancia desde el respeto.