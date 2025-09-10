Esteban muestra su «sorpresa» por la fianza impuesta al fiscal general cuando «no hay indicios evidentes de culpabilidad»

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha expresado este miércoles su «sorpresa» por la fianza de 150.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo al ... fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que se juzgará por un presunto delito de revelación de secretos cuando «tampoco hay unos indicios muy claros evidentes de que haya una culpabilidad directa, eso habrá que probarlo», ha señalado en una entrevista en RTVE.

Esteban ha enmarcado este caso en la «tinta de calamar» que, a su juicio, suele rodear a Isabel Díaz Ayuso. Ha recordado el episodio de las mascarillas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid «y fue el final de Casado». «Casado hizo un movimiento y eso es lo que inició que, al final, dejara de ser líder del PP. Y ahora también este otro asunto y de nuevo tinta de calamar», ha agregado. En este sentido, el dirigente jeltzale ha considerado que la ciudadanía pierde «verdaderamente la perspectiva de qué es todo, cómo ha comenzado y qué es lo que ha pasado y qué es lo que está haciendo cada actor».

Preguntado sobre si considera que hay jueces que están haciendo política, ha manifestado que «ideología tiene todo el mundo, y también los jueces y las juezas, pero cuando llevas creyendo que tienes una determinada misión, puede haber lawfare». A su juicio, lo ha habido «siempre», pero ha precisado que «normalmente los grandes partidos del Estado nunca lo han sentido» pero «otros más pequeños sí que ha habido desde luego casos. »Y a mí me parece que con todo el tema del procés se dio vía libre a que desde la judicatura se arreglara lo que desde la política no se quiso arreglar a través de diálogo«, ha manifestado.

Aitor Esteban ha asegurado que se dio «luz verde para que desde la judicatura se arreglara lo que desde la política no se quiso arreglar a través de diálogo» y, a partir de ahí, ha habido una «cierta interpretación en un sector judicial de que ellos también están allí para defender de determinada manera, -de la manera que ellos piensan que es la correcta- al Estado».

Legislatura española

Sobre el punto en el que se encuentra la legislatura, Esteban ha indicado que tras el caso Cerdán y con la inestabilidad de los socios parlamentarios se abre una nueva fase. «Todo el mundo se está mirando unos a otros». Cuestionado sobre si han comenzado las negociaciones con el PSOE para sacar adelante los presupuestos, Esteban ha asegurado que «no hemos hablado aún» y ha reiterado que ve difícil que Sánchez agote el mandato si no saca adelante las Cuentas. «Nosotros ya hemos dicho que vamos a intentar que salgan y que vamos a intentar colaborar. Hay cosas que tenemos habladas pero tenemos que discutir de más asuntos. Creo que hay que intentarlo, pero no soy optimista, no por nosotros, pero con Podemos tengo dudas, con las bancadas catalanas...». «Siempre dije que si a un gobierno se le da una confianza hay que darle un presupuesto y hay partidos que no han querido dar eso», ha censurado. Por eso ha insistido en que «dos años de legislatura sin presupuestos es muy difícil. Otra cosa es que en estos momentos no hay alternativa viable y la decisión está en manos del presidente. Esta es la realidad política española en estos momentos».

Nuevo estatus

En lo que respecta al debate sobre el nuevo estatus, Esteban ha remarcado que su objetivo es «llegar a un acuerdo amplio en Euskadi y traerlo a Madrid». «En algunos temas hay acuerdo, pero no hemos cerrado todo. O se cierra todo o no hemos cerrado nada», ha aseverado. Sobre la relación con el PP tanto a nivel nacional como en Euskadi, Esteban ha indicado que «no hay relación fluida. Si nos atacan un día sí y otro también. Nosotros no vamos a entrar en ese choque».

En otro orden de cosas, Esteban también se ha referido a la votación este miércoles en el Congreso de los Diputados de las enmiendas a la totalidad para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanas. El presidente del EBB ha reiterado que en el «espíritu general» están de acuerdo y ha indicado que, en el caso de Euskadi, ya hay un «número importante» de trabajadores que tienen esta jornada, por lo que «ya se cumple, sin necesidad de que haya una legislación», pero cree precisos cambios que, en todo caso, optarían por plantear vía enmiendas parciales.

Por último, el presidente del PNV ha llamado a todos los partidos a dejar el tono de conversación en el Congreso. «Se insulta se ridiculiza, es inadmisible en política». «La sensacion que he tenido siempre aquí en Madrid es que el acuerdo y el diálogo se entienden como una debilidad y creo que eso es un error», ha afirmado.