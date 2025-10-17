Esteban tilda de «vergonzoso» que EH Bai homenajee a Jakes Esnal, condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado «vergonzoso» que EH Bai -marca de EH Bildu en Iparralde- haya dado las gracias al miembro de ... ETA condenado por su participación en el atentando contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, Jokin Esnal, tras su reciente fallecimiento. «¿Dar las gracias a quien fuera condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza? ¿Eso es trabajar por el pueblo?», se ha preguntado Esteban este viernes en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Esteban ha reprochado en ese mismo mensaje que Sortu haya compartido el tuit de EH Bai. «Milesker Jakes. Herriaren alde lanean segituko dugu!», se puede leer en la publicación de la coalición abertzale en Iparralde. Esnal dejó la cárcel en 2022 tras 32 años en prisión. Fallecieron 11 personas en el atentado de Zaragoza.

Esnal, de nacionalidad francesa, fue detenido en abril de 1990, junto al etarra Frederik 'Xistor' Haramburu y Ion Kepa Parot, todos formaban parte del comando Argala. Sus detenciones se produjeron pocos días después de que Henri Parot, hermano de Ion, fuera arrestado en Sevilla en un control rutinario de la Guardia Civil, cuando conducía un coche cargado de explosivos con el que pretendía atentar contra la Jefatura de Policía.

Ion Parot, Esnal y Haramburu fueron juzgados en Francia, ya que entonces París no extraditaba a sus nacionales. Los tres fueron condenados a cadena perpetua en Francia en 1997 por atentados comedidos en España con el comando Argala. Pero la cadena perpetua real se aplica en muy pocos casos en Francia y, tras un periodo de seguridad, los condenados pueden solicitar la libertad condicional.

El comando Argala, también llamado comando itinerante o comando francés de ETA, fue uno de los comandos más sanguinarios de la banda terrorista y estaba formado solo por ciudadanos franceses para poder despistar mejor a las fuerzas del orden españolas. Fueron los autores de la masacre contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, entre otros atentados.

El 11 de diciembre de 1987 la banda terrorista ETA atentó con un coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil de la Avenida Cataluña y asesinó a 11 personas, 6 de ellas menores de edad. Otras 88 resultaron heridas, muchas de ellas de carácter grave.