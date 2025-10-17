Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jakes Esnal, en el centro de la imagen, en su salida de la cárcel.

Esteban tilda de «vergonzoso» que EH Bai homenajee a Jakes Esnal, condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza

El presidente del PNV reprocha a la marca de EH Bildu en Iparralde que dé las gracias al miembro de ETA recientemente fallecido

A. B.

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:39

Comenta

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha considerado «vergonzoso» que EH Bai -marca de EH Bildu en Iparralde- haya dado las gracias al miembro de ... ETA condenado por su participación en el atentando contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, Jokin Esnal, tras su reciente fallecimiento. «¿Dar las gracias a quien fuera condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza? ¿Eso es trabajar por el pueblo?», se ha preguntado Esteban este viernes en un mensaje publicado en sus redes sociales.

