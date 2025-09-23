La Ertzaintza avisó al Ministerio de Igualdad de fallos en las pulseras antimaltrato

La polémica sobre los fallos en las pulseras antimaltrato continúa. De hecho, la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha reconocido este martes que la ... Ertzaintza «ya avisó» al Gobierno central de la existencia de «indicios» de que estos dispositivos «no funcionaban bien».

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha asegurado en todo caso que al Ejecutivo autonómico «no le consta» que se haya desestimado ninguna denuncia de víctimas de violencia machista por los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores.

«Se pasó el aviso al Ministerio correspondiente y hoy hemos sabido que va a haber una sustitución», ha señalado Ubarretxena en alusión a la cartera de Igualdad.