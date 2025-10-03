Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de la ficha policial de Oses Carrasco y Moreno Martínez.

Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel

José Javier Oses Carrasco, alias 'Jotas', e Itziar Moreno Martínez, 'Hodei', cumplieron condena de prisión en Francia

Koldo Domínguez

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:15

Comenta

Dentro del medio centenar de activistas españoles a bordo de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel se encuentran dos exmiembros de ETA. Según la ... información facilitada por el Gobierno hebreo, se trata de José Javier Oses Carrasco, alias 'Jotas', condenado por formar parte del aparato logístico de la banda y con un amplio historial de kale borroka, e Itziar Moreno Martínez, que participó en un tiroteo contra un gendarme francés en un control rutinario. Por el momento, se desconoce cuándo serán repatriados, junto al resto de detenidos, a Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  2. 2 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  3. 3

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Francia investiga dos muertes por listeriosis en quesos vendidos también en Euskadi
  6. 6 El duro comunicado del Kern Pharma por el comportamiento de uno de sus corredores
  7. 7

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  8. 8 Se busca cocinero para el viaje transoceánico de Gipuzkoa a Canadá a bordo de un ballenero del siglo XVI
  9. 9

    La generación del 95 se vuelve a encontrar
  10. 10

    El Multikirola registra bajadas de inscripción de más del 40% en Donostia y Bidasoaldea

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel

Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel