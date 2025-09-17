Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Líderes de EH Bildu y PNV, Arnaldo Otegi y Aitor Esteban, arriba, y del PSE, Eneko Andueza, abajo, en un acto en Gernika

La división sobre el derecho a decidir frena a corto plazo un nuevo pacto estatutario PNV- Bildu-PSE

Los socialistas admiten que el acuerdo está «bastante verde» y la izquierda independentista teme «perder esta ventana de oportunidad» con la derecha en el poder

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Las discrepancias políticas sobre el derecho a decidir empiezan a enfriar la expectativa de un nuevo pacto estatutario a corto plazo, un compromiso del ... Gobierno de coalición PNV-PSE que también se extiende en la práctica a EH Bildu, que busca una ampliación del consenso que no fue posible en 1979 con el Estatuto de Gernika. En este momento tanto PNV como EH Bildu y PSE han fijado un marco de absoluta discreción para preservar la negociación en un ámbito reservado sin las presiones del debate público. La posibilidad de que este trabajo finalice antes de fin de año se desvanece a medida que se trasluce que hay un escollo fundamental que complica mucho la luz verde: el derecho a decidir que no reconoce la Constitución española.

