El discurso del PP sobre el euskera que provoca el abandono del PNV y EH Bildu en el Senado: «Ni una lección de los ofendiditos…»

I.G. San Sebastián Miércoles, 11 de junio 2025, 19:03 | Actualizado 19:25h. Comenta Compartir

El PNV y EH Bildu han protagonizado un duro encontronazo con el PP este miércoles en el Senado, a raíz de la iniciativa conjunta planteada por ambos grupos junto a ERC, Junts, BNG y la Izquierda Confederal para extender el uso de las lenguas cooficiales desde esta misma legislatura. El Partido Popular ha respondido mostrando su firme oposición a la propuesta y con un «discurso beligerante» del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ha provocado el abandono de varios senadores.

«Ni una lección de quienes se hacen los ofendiditos porque digamos que es una chorrada que veinte españoles utilicen pinganillos en una reunión. Eso sí, obligan a los funcionarios, quieren obligar a los funcionarios vascos a hablar en euskera. Pero si eres miembro del Consejo de Gobierno Vasco puedes hablar en castellano y sin pinganillo. Esa es su defensa», advertía el senador popular en su intervención, con un tono con el que no ha dudado en seguir echando leña al fuego.

El discurso de Alfonso Serrano ha generado los primeros comentarios en las bancadas de PNV y EH Bildu, pero el senador popular no ha bajado el tono de su intervención y ha continuado con su bronco discurso. «Ni una lección de quienes en cada pleno dejan esta caja intacta en el escaño y se van a sus casas, porque no se la ha puesto ni Perry... Ustedes son unos auténticos hipócritas y lo que hacen es utilizar el tema de las lenguas para su supervivencia política», llegaba a afirmar, provocando unos primeros tímidos aplausos de la bancada popular.

El runrún en el hemiciclo ante las palabras del senador era más que evidente pero Serrano optó por seguir su intervención sin inmutarse: «Miren, cuando Cerdán descansa de montar cloacas y va a Waterloo, ¿en qué habla? ¿Se pone pinganillo? Cuando el PSOE entregó a los habilitados nacionales a la Generalitat, ¿usaron intérpretes de la ONU? Cuando el Partido Nacionalista Vasco, Bildu o Junts salen fuera a seguir preparando su hoja independentista, ¿se ponen traducción simultánea? Venga, señorías, no sean hipócritas. Este debate no va de respetar y defender las lenguas. Este debate va de si queremos, como pretende el Partido Socialista, sucumbir a las reivindicaciones nacionalistas. Y yo les digo que el Partido Popular, no. Este debate no va de proteger o atacar a las lenguas regionales, no».

«Este debate va de, si queremos, hacer el ridículo usando un traductor en una reunión cuando todos compartimos una lengua común. Esto no va de si se respetan las diferentes identidades o sentimientos de nuestro país, que lo hacemos. Esto va de si queremos aceptar sentirnos extranjeros y diferentes cuando compartimos la misma casa», afirmaba, rotundo.

Eso sí, sus palabras no han dejado indiferentes a nadie y varios senadores han comenzado a abandonar su escaño, visiblemente enojados por su talante. Lejos de apaciguar los ánimos, Serrano les alentaba a irse: «Pues muy bien, váyanse si quieren, cierren la puerta a salir, no tengan ningún problema», añadía ante los aplausos de la bancada de sus compañeros de partido.

El secretario general del PP de Madrid continuó con su discurso, pese a que se le avisaba de que fuera terminando su intervención. «No somos socialistas ni dependemos de ustedes para seguir aquí. No dependemos de ustedes, no dependemos de ustedes. Miren, y termino, señorías, nuestra reforma es una defensa de la democracia frente a quienes la vacían de contenido desde el poder», afirmaba elevando el tono de voz ante los constantes abucheos de otras formaciones. Y continuaba con su alocución: «No es un ataque al Gobierno, váyanse, váyanse, váyanse. Es la diferencia, es la diferencia. Nosotros siempre querremos una Cataluña dentro de España y ustedes lo que quieren es una Cataluña fuera, y con eso el Partido Popular no va a pasar. Y solo el Partido Socialista les permitirá seguir yo», apuntaba de forma rotunda, al tiempo que era testigo de cómo otros senadores continuaban abandonando el hemiciclo.

El runrún y el malestar de los partidos nacionalistas era más que notable y Serrano quiso poner punto y final a su alocución en el Senado. «Termino, señorías. Frente al intento de colonizarlo todo, va a haber un Partido Popular que va a defender las instituciones y va a defender al Senado, frente al intento del Partido Socialista, de colonizarlo, y los intentos de los independentistas de maniatarlo. Muchas gracias». El senador popular cogió sus papeles, abandonó el estrado y se dirigió a la bancada popular, desde donde le lanzaron un gran aplauso a modo de felicitación por su discurso.