Directo | El Supremo escucha el testimonio de los últimos policías heridos el 1-O

Melchor Saiz Pardo

El segundo testigo es un inspector del CNP. Instruyó dos informes sobre las entradas en colegio de Tarragona. Al Casal Civic Campclar llegó como apoyo. "Me llevé un golpe en las costillas durante el forcejeo en la puerta del centro", explica el mando policial. "Había dos mossos. No colaboraron absolutamente en nada. Evitaron el contacto visual". En Sant Pere i Sant Pau, también en Tarragona, "nos entregaron siete urnas". "En el IES Tarragona se abalanzaron contra nosotros. Tuvimos cuatro heridos, a dos de los funcionarios le golpearon en los testículos", señala. "A la salida nos cayeron piedras, mecheros, botellas de aguas..." En el último que intervino fue en Urbanismo, en Tarragona. Dice que no vio a policías haciendo uso de las defensas. "No hubo ni mucho menos puñetazos ni patadas de los policías a los ciudadanos", relata el testigo.