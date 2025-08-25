Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los detenidos en operaciones antiyihadistas dirigidas por un juzgado de la Audiencia Nacional. EFE

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

En el medio centenar de operaciones policiales desde enero han sido arrestados ocho menores radicalizados, que consumen más contenidos violentos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:14

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados -uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez- y su consumo prolongado de material yihadista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  2. 2

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  3. 3

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  4. 4

    El voto de los 16 años se decanta por EH Bildu y Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián
  7. 7

    Animales en la bahía de La Concha: un ecosistema en transformación
  8. 8

    Reacción que sabe a poco
  9. 9

    Zierbena avisa a Orio y Getaria roza la bandera
  10. 10

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024