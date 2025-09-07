Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Esteban y Arnaldo Otegi

El déficit de confianza lastra aún las relaciones entre el PNV y EH Bildu

Los roces entre los dos partidos son constantes pero antes de Navidad podrían alcanzar un acuerdo históricosobre el nuevo estatus

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:04

La polarización PNV-EH Bildu no es un retrato real, cree la politóloga Eva Silván. «Yo no la veo. No hay un clima de no ... acuerdo», opina. En su opinión, es cierto que hay determinadas cuestiones como la seguridad y el debate sobre las actuaciones de la Ertzaintza en las que ambas formaciones tienen claramente dos posiciones distintas y exhiben sus diferencias. «Pero eso entra dentro de los ámbitos de diferenciación de dos partidos políticos que ideológicamente están en posiciones distintas, aunque converjan en lo identitario», precisa.

