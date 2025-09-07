El déficit de confianza lastra aún las relaciones entre el PNV y EH Bildu

La polarización PNV-EH Bildu no es un retrato real, cree la politóloga Eva Silván. «Yo no la veo. No hay un clima de no ... acuerdo», opina. En su opinión, es cierto que hay determinadas cuestiones como la seguridad y el debate sobre las actuaciones de la Ertzaintza en las que ambas formaciones tienen claramente dos posiciones distintas y exhiben sus diferencias. «Pero eso entra dentro de los ámbitos de diferenciación de dos partidos políticos que ideológicamente están en posiciones distintas, aunque converjan en lo identitario», precisa.

Y es que, por ejemplo, Silván piensa que antes de Navidad se va a fraguar un acuerdo político en relación con la reforma del Estatuto que rompe la imagen de absoluta confrontación que a veces se intenta proyectar entre las dos familias del nacionalismo.Sin embargo, aun sin ser traumáticos, públicamente los roces entre el PNV y EH Bildu están siendo constantes y empiezan a formar parte del imaginario diario.

Ambos partidos libran un marcaje elocuente que les fuerza a subrayar sus respectivas posiciones ante la ciudadanía. Arnaldo Otegi se ha convertido en blanco especial de los reproches del partido jeltzale. La tensión a veces se corta con un cuchillo y un detalle vale por mil palabras. En determinados ámbitos se maneja una anécdota, que en las reuniones que ha habido entre Aitor Esteban y Arnaldo Otegi, apenas ha habido apretones de manos. Un detalle que desde EH Bildu se coloca en el tejado del líder del PNV como, cuando menos, una señal de falta de confianza entre ambos líderes.

No se trata solo de timidez. Puede que aflore algo más profundo. Una distancia que explicaría, también, el retraso de las conversaciones discretas para alumbrar un nuevo marco jurídico-político, y que contrasta de forma visible con la complicidad y la cercanía que caracterizaban las relaciones entre Otegi y el expresidente del EBB, Andoni Ortuzar.