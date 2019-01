Covite recuerda a Marlaska que los presos deben «repudiar a ETA» para ser acercados Etxerat pide al ministro de Interior pasar «de las palabras a los hechos» JORGE SAINZ Viernes, 18 enero 2019, 13:36

Las palabras del ministro de Interior, en favor de acabar con la dispersión han provocado reacciones de todo tipo. La principal asociación vasca de víctimas de ETA, Covite ha pedido a Fernando Grande-Marlaska que se exija a los presos que «repudien a la organización terrorista» como condición para ser acercados a cárceles del País Vasco. La asociación de familiares de reclusos, Etxerat, por su parte, ha reclamado al ministro que pase «de las palabras a los hechos». Otras voces, como la del delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, han pedido a la izquierda abertzale «un proceso de reflexión autocrítica», al que pudieran sumarse los presos de ETA, y que facilitaría su acceso a beneficios penitenciarios y aceleraría su acercamiento. Loza ha coincidido con Marlaska en la necesidad de acabar con la dispersión.

La postura más crítica con el responsable de Interior ha sido la de la portavoz de Covite, Consuelo Ordóñez, que ha opinado que es «indigno» que un Gobierno democrático dé por válido el acto de disolución de ETA «protagonizado por los propios terroristas y no por las fuerzas y cuerpos de Seguridad». «Todavía está pendiente la verdadera foto de la disolución de ETA, la de la detención de todos los etarras», ha indicado Ordóñez, quien achaca a la izquierda abertzale el mantenimiento de la política de dispersión, con la que podría acabar «levantando sus líneas rojas de no arrepentimiento y no delación a los presos para que estos puedan acogerse a vías de reinserción».

En sentido opuesto, Etxerat, que ha comparecido hoy en Hernani para hacer un balance, concluye que «los movimientos propiciados por los gobiernos español y francés no son significativos, su iniciativa es insuficiente». Para Etxerat, «los gobiernos español y francés ceden a la presión de sectores muy determinados, de manera que se mantiene el sufrimiento y se impide el avance hacia la paz, la resolución y la reconciliación. No podemos hablar, ni mucho menos, de normalización», han agregado.

Por su parte, el delegado del Gobierno Jesús Loza cree que, «de la misma manera que en el pasado la izquierda abertzale hiciera el proceso de reflexión 'Zutik Euskal Herria' que llevó a la disolución de ETA, ahora debería hacer un segundo 'Zutik Euskal Herria' y decir a todo su mundo que la autocrítica deben hacerla sobre el pasado y que supondrá un ayuda muy importante en el futuro de sus presos«, ha reflexionado.

Por último, la portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha pedido al ministro del Interior «pasos firmes» para terminar con la dispersión de los presos de ETA ya que, ha señalado, «probablemente las críticas que tenía que recibir ya las ha recibido».