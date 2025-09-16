Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha

Con apenas 19 años, en las elecciones municipales de 2019, se convirtió en concejala de Marchamalo, siendo una de las ediles más jóvenes de España en aquel momento

L. G.

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:10

Podemos Castilla-La Mancha ha confirmado el fallecimiento de Martina García Anguita, secretaria de Acción Institucional del partido y exconcejala de Marchamalo, a los 25 años.

Martina, estudiante de Derecho, se incorporó muy joven a la vida política. Con apenas 19 años, en las elecciones municipales de 2019, se convirtió en concejala de Marchamalo, siendo una de las ediles más jóvenes de España en aquel momento.

Durante su trayectoria dentro de Podemos, asumió diversas responsabilidades: fue portavoz del Área Joven, lideró el Grupo de Trabajo de Movimiento Feminista hasta 2024 y participó activamente en distintas candidaturas electorales. En la última asamblea ciudadana, consiguió ser elegida consejera ciudadana autonómica, recibiendo uno de los mayores respaldos de toda la región.

La dirección autonómica del partido ha mostrado su profunda conmoción. En un comunicado, Podemos destacó su entusiasmo, su compromiso político y su generosidad: «Nos han quitado un trozo de vida». El coordinador autonómico, José Luis García Gascón, explicó que la organización ha estado acompañando a la familia en estos días tan difíciles y adelantó que se celebrarán actos de homenaje en diferentes grupos de militancia.

Las muestras de condolencia también llegaron desde la dirección estatal. La secretaria general, Ione Belarra, subrayó que el ejemplo de Martina «inspira» y que su memoria debe perdurar en la organización.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Marchamalo, su alcalde, el socialista Rafael Esteban, ha enviado un mensaje de condolencias a familiares y amigos de la fallecida.

