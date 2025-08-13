Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plaza gorria de Azken Portu, en Zarautz.

Colocan en una plaza de Zarautz la lona en recuerdo de Txiki y Otaegi que retiró el Ayuntamiento

Sortu desplegó una lona el pasado fin de semana en el monte Santa Barbara en homenaje a los dos fusilados pero apenas duró un día

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:51

Txiki y Otaegi volvieron a ser homenajeados en Zarautz apenas tres días después de que el Ayuntamiento retirase del monte Santa Barbara una gran lona ... colocada por Sortu que recordaba el 50 aniversario de la muerte de los dos miembros de ETA, los últimos fusilados por el franquismo. Esa pancarta volvió a ser desplegada este martes, aprovechando las fiestas del barrio Azken Portu, y decenas de vecinos se fotografiaron con ella.

