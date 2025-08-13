Colocan en una plaza de Zarautz la lona en recuerdo de Txiki y Otaegi que retiró el Ayuntamiento

Txiki y Otaegi volvieron a ser homenajeados en Zarautz apenas tres días después de que el Ayuntamiento retirase del monte Santa Barbara una gran lona ... colocada por Sortu que recordaba el 50 aniversario de la muerte de los dos miembros de ETA, los últimos fusilados por el franquismo. Esa pancarta volvió a ser desplegada este martes, aprovechando las fiestas del barrio Azken Portu, y decenas de vecinos se fotografiaron con ella.

Txiki –natural de Zarautz–y Otaegi fueron reconocidos en 2012, por el Gobierno Vasco del lehendakari socialista Patxi López, como víctimas de abuso policial. La comisión que valoró su caso les reconoció la condición porque en el consejo de guerra en el que fueron condenados a muerte se vulneró su derecho a un juicio justo. La retirada de la lona del monte suscitó algunas críticas hacia el gobierno local, que se justificó diciendo que se colocó la lona en una zona natural.

La lona quedó tirada en las faldas del monte Santa Bárbara y varias personas la recogieron y la trasladaron hasta la plaza gorria de Azken Portu para volver a abrirla y homenajear a los dos fusilados.