Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los investigadores de la UCO en el 'caso Cerdán' salen de un registro en Pamplona; al fondo el jefe Antonio Balas. Diario de Navarra

Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe

La defensa reclama identificar a «los responsables de esta revelación» porque el dirigente del PP conoció el documento sobre Ábalos antes de registrarse en el Supremo

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 7 de octubre 2025, 14:29

Comenta

La defensa de Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, ha presentado un escrito ... ante el juez instructor del Tribunal Supremo en el que asegura que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «reveló» al secretario general del PP, Miguel Tellado, «la existencia y contenido» de su último informe -en el que se dice que el partido pagó en metálico al exministro José Luis Ábalos gastos de representación- «antes» de que lo recibiera el propio magistrado Leopoldo Puente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  4. 4

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  5. 5 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  6. 6 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  7. 7

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  8. 8 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  9. 9 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  10. 10 Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe

Cerdán pide al juez investigar si la UCO filtró a Tellado su último informe