Carmena presenta su plataforma 'Más Madrid' La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. / Efe No aceptará «injerencias» de Podemos en una marca electoral que prescindirá de las cuotas de partidos políticos ANDER AZPIROZ Madrid Jueves, 22 noviembre 2018, 20:46

Manuela Carmena ya tiene marca electoral para intentar revalidar su cargo al frente del Ayuntamiento de Madrid. La alcaldesa presentó este jueves su plataforma ciudadana, que llevará el nombre de 'Más Madrid'. Carmena realizó la presentación a través de un vídeo grabado en la cocina de su casa. «Me ha ilusionado que haya tantas personas que estáis dispuestas a convencer a este equipo de que hay que seguir», explicó la regidora.

La puesta de largo de la candidatura es solo un primer paso en el largo recorrido que aún le resta a Carmena hasta los comicios locales del 26 de mayo. El principal obstáculo a salvar será integrar en una lista a su equipo de confianza y a los representantes de Podemos, Izquierda Unida y Equo, una tarea que de primeras ya se ha topado con el expediente de expulsión que la dirección municipal de Podemos ha abierto contra sus seis ediles en el consistorio madrileño.

Entre los retos a superar también está la posición que ocupe el general Julio Rodríguez. Pablo Iglesias quiere que el exjefe del Estado Mayor de la Defensa sustituya a la regidora si esta decide no completar la legislatura pero Carmena no está dispuesta a aceptar ninguna presión externa, como ha dejado claro en los últimos días. De momento, en las listas de 'Más Madrid' no habrá cuotas para los partidos políticos.

La presentación de la plataforma ciudadana estuvo precedida por el anuncio de la alcaldesa de que renunciará a liderar la oposición en caso de no poder gobernar. Carmena, que el 9 de febrero cumplirá 75 años, adelantó el miércoles que de no repetir en el cargo entregará su acta de concejal.