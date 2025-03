Una mirada ciudadana sobre los impuestos

La política fiscal se ha asomado este mes al centro del debate político en Euskadi. Como casi siempre, el debate público lo ha protagonizado más ... la competición política que el acercamiento sustantivo de los contenidos de la reforma a la ciudadanía. Hay suficientes estudios para saber que el deseo social de que las instituciones públicas intervengan para intentar arreglar nuestros problemas ha sido tradicionalmente alto y que el modelo preferido por la sociedad vasca tiene mucho que ver con la socialdemocracia. Esta situación ha llevado a que la confrontación política en Euskadi suele estar marcada por el tamaño de la intervención más que por su pertinencia.

Siguiendo datos del Deustobarómetro podemos saber, por ejemplo, que la mayoría de los vascos, un 69%, cree que la calidad de los servicios públicos mejoraría si las personas con rentas más altas pagaran más impuestos. En esta apuesta por la progresividad coinciden la mayoría de los votantes del PNV, 74%, los de EH Bildu, 87%, y los del PSE, 68%. La mayoría de los votantes del PP, 64%, se posicionan en contra.

Cuando se pregunta directamente por un servicio público tan esencial como la sanidad y el impacto de una subida de impuestos en su calidad, la mayoría lo tiene claro. La ciudadanía se sitúa en el 3, en una escala donde el 0 representa 'Es importante mejorar la sanidad pública, aunque eso implique pagar más impuestos', y el 10, 'Es importante pagar menos impuestos, aunque eso signifique reducir la calidad de la sanidad pública'. La mayoría de los votantes de PNV, EH Bildu y PSE se sitúan más cerca de apoyar pagar más impuestos para mantener unos servicios públicos de calidad y la mayoría de los votantes del PP se sitúan más cerca del otro extremo.

Sobre el impacto de una posible subida de impuestos a las grandes empresas, la sociedad vasca se muestra más dividida y preocupada. La mitad, un 50%, cree que las grandes empresas en Euskadi no se irán de nuestro territorio aunque se incremente la presión fiscal sobre ellas, mientras el 42% cree que si se suben los impuestos dejarán de tributar en aquí. Los votantes del PNV reflejan a la perfección esa división. El 49% cree que se irían y otro 48% que no. La mayoría de los votantes de EH Bildu, 69%, y del PSE, 54%, no perciben ese riesgo. En cambio la mayoría de los votantes del PP, 80%, sí. Lo que asume y tiene claro la mayoría de la sociedad vasca, 64%, es que si se suben los impuestos a las grandes empresas repercutirán la subida en sus precios y nos tocará pagar más como clientes. La mayoría de los votantes del PNV, 76%, EH Bildu, 53%, PSE, 60%, y casi la totalidad de los votantes del PP, 93%, coinciden en este punto.

Por último, dos de las ideas fuerza de la nueva reforma fiscal relacionadas con el problema de la vivienda y la mitigación de la crisis climática sintonizan con la mirada de la sociedad vasca. Según datos de BBK Klima de 2023, la ciudadanía muestra su simpatía hacia la mayoría de las medidas asociadas a la fiscalidad verde. Por ejemplo, el 68% a favor de que se bajen impuestos a los vehículos menos contaminantes, 69% a favor de impuestos verdes que penalicen los productos de circuitos largos y gran impacto medioambiental, 72% aumentar los impuestos a los productos ultraprocesados de alto impacto medioambiental y baja calidad nutricional. Y respecto a la vivienda, hay una amplia mayoría transversal, 63%, que apoya que se reduzcan las deducciones por compra de vivienda a las rentas más altas y un 76% que se sigan aumentando las deducciones por alquiler.