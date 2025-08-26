EH Bildu exige al Estado que «ponga freno a las políticas de Netanyahu» en Palestina

EH Bildu reitera su apoyo al pueblo palestino y destaca las iniciativas que están desarrollando en Euskadi para denunciar el genocidio y reclamar el fin ... del drama humanitario que sacude a Palestina. En este sentido, la izquierda soberanista e independentista vasca quiere poner en valor la iniciativa de la Flotilla Global Sumud, que partirá hacia Gaza el próximo 31 de agosto.

En esta marcha participarán cuatro activistas vascas, y EH Bildu estará presente en el puerto de Barcelona, junto con decenas de personas solidarias, para mostrar su apoyo a esta iniciativa. Dicha flota contará con comida, suministros médicos, y material quirúrgico para ayudar al pueblo palestino afectado por el conflicto vigente.

EH Bildu recuerda que lleva años trabajando «para exigir el fin del apartheid y sus segregación racial». Asimismo, destacan los diferentes pronunciamientos realizados en las cámaras vascas, haciendo hincapié en la demanda a los Gobiernos vasco, navarro «y también al del Estado español» para que actúen como agentes activos y «pongan freno a las políticas de Netanyahu».

«Consideramos que el contexto actual exige dar pasos ambiciosos en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino», afirma la coalición abertzale. EH Bildu pone énfasis en hacer una revisión integral de las relaciones comerciales, políticas y diplomáticas con los israelíes, además de suspender el acuerdo que mantiene la Unión Europea con la potencia sionista.