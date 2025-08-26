Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La operación retorno vuelve a colapsar la muga en Biriatou
Protesta a favor del pueblo de Palestina en San Sebastián Lobo Altuna

EH Bildu exige al Estado que «ponga freno a las políticas de Netanyahu» en Palestina

La coalición soberanista estará presente en el puerto de Barcelona para apoyar a la Flotilla Global Sumud Gaza que partirá a la ciudad este domingo

Borja Alonso

Martes, 26 de agosto 2025, 18:38

EH Bildu reitera su apoyo al pueblo palestino y destaca las iniciativas que están desarrollando en Euskadi para denunciar el genocidio y reclamar el fin ... del drama humanitario que sacude a Palestina. En este sentido, la izquierda soberanista e independentista vasca quiere poner en valor la iniciativa de la Flotilla Global Sumud, que partirá hacia Gaza el próximo 31 de agosto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada por un cáncer
  2. 2

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  3. 3 Fallece Conchita Telleria, leyenda de la gastronomía vasca durante medio siglo en Ordizia
  4. 4 San Sebastián, multas de 3.000 euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  5. 5 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  6. 6 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  7. 7

    Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar, que voy a cumplir 77 años»
  8. 8 Los accesos al estadio de Anoeta, barra libre para los aficionados a la Real Sociedad: «No todo vale en el fútbol»
  9. 9 La astronómica cifra de traspaso que el Bayer puede abonar por Equi Fernández, pretendido por la Real Sociedad
  10. 10

    Miramon contará con un nuevo edificio especializado en rehabilitación de lesiones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EH Bildu exige al Estado que «ponga freno a las políticas de Netanyahu» en Palestina

EH Bildu exige al Estado que «ponga freno a las políticas de Netanyahu» en Palestina