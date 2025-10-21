EH Bildu y la CUP se reúnen con el objetivo de lograr «el reconocimiento nacional y el aumento de derechos sociales»

EH Bildu y la CUP han celebrado este lunes en Bilbao un encuentro en el que han marcado sus prioridades de conseguir «el reconocimiento nacional ... y el aumento de derechos sociales» en «un momento relevante» para sus respectivas «naciones». Las dos fuerzas políticas han compartido, según han dado a conocer en un comunicado, «los retos a los que se enfrentan Euskal Herria y los Països Catalans, además de realizar un ejercicio para aunar sus puntos de vista».

Las dos formaciones soberanistas han asegurado que son conscientes de que la situación en el Estado «sigue siendo inestable», pero comparten la idea de que «queda mucho trabajo por hacer: una Euskal Herria y unos Países Catalanes más justos, dignos e igualitarios son posibles». Con este fin, han reafirmado su compromiso de «seguir trabajando en esa dirección».

Ambas formaciones han celebrado una reunión bilateral en la sede de EH Bildu en la capital vizcaína, en la que han analizado la situación internacional y del Estado, así como «de las naciones que representan». En la cita, han estado presentes, en nombre de EH Bildu, Sonia Jacinto, secretaria de Organización; Arkaitz Rodriguez, secretario de Acción Política, e Igor Zulaika, responsable de Política y Relaciones Internacionales.

En representación de la CUP, han participado la secretaria de Relaciones Políticas, Su Moreno; la secretaria de Organización, Berta Ramis, y el secretario de Acción Política, Blai Taberner.