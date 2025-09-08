Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

EH Bildu critica la 'contrarreforma' del Gobierno PNV-PSE sobre la vivienda

El Diario Vasco

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:03

La parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, rechazó ayer la «contrarreforma» que plantean PNV y PSE en materia de vivienda, por « ... el peligro y la insensatez» que supone, y dijo que es momento de «políticas reales» ante la «profundidad de la emergencia habitacional» en Euskadi.

