EH Bildu critica la 'contrarreforma' del Gobierno PNV-PSE sobre la vivienda

La parlamentaria y secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, rechazó ayer la «contrarreforma» que plantean PNV y PSE en materia de vivienda, por « ... el peligro y la insensatez» que supone, y dijo que es momento de «políticas reales» ante la «profundidad de la emergencia habitacional» en Euskadi.

En declaraciones a los medios de comunicación en San Sebastián, Kortajarena señaló que este verano se ha podido «confirmar la profundidad de la crisis habitacional que estamos viviendo y que cada vez es más insoportable para más personas, y de eso sabemos bastante en Donosti».

Según denunció la parlamentaria, «para sorpresa de nadie, los precios de la vivienda han batido nuevo récord este verano y esto no es un fenómeno meteorológico», sino «la consecuencia de años de políticas fallidas que han priorizado el desarrollo de políticas inmobiliarias que solo benefician a unos pocos frente al desarrollo de políticas públicas de vivienda que pongan en realidad en el centro ese derecho a una vida digna y a tener el acceso a la vivienda».

Para Kortajarena, «lo más curioso es que, después de estas constataciones, de esta evidencia de la profundidad de la crisis habitacional que estamos viviendo, haya quien se empeñe en seguir profundizando en ese tipo de políticas».

Por eso, dijo, EH Bildu, en el inicio de este curso político, quiso subrayar «la necesidad de cambiar drásticamente las políticas de vivienda que se están desarrollando a este momento».

En esa línea, anunció que «poner respuestas a esta realidad encima de la mesa» va a ser una de las «máximas prioridades» para EH Bildu en el nuevo curso político. Y, según aseguró, las respuestas de la coalición soberanista «no van a tener nada que ver y no se van a parecer a nada a esa contrarreforma que nos está vendiendo PNV y PSE estos últimos meses».

Kortajarena afirmó que EH Bildu pondrá alternativas «en todas las instituciones» en las que gobierna» y reveló que ofrecerán «soluciones» a la ciudadanía vasca ante el nuevo curso político que se acaba de poner en marcha.