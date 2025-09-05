Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo en el acto de este viernes en Arganda R.C.

Feijóo:« Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos en el Supremo»

Ayuso denuncia que «no cabe más corrupción que García Ortiz hable ante quienes le van a juzgar»

Melchor Sáiz-Pardo
Ander Azpiroz

Melchor Sáiz-Pardo y Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:47

«Es un inmenso error que el fiscal general del Estado procesado se atreva a dar discursos delante del Tribunal Supremo, decir que hay que ... cumplir las leyes y perseguir a los delincuentes. Y esto hacerlo delante del tribunal que le está investigando y que a lo mejor que le va a condenar». «Me alegro de no estar presente allí». Exactamente a la misma hora que el Rey presidía la solemne apertura del año judicial, Alberto Núñez Feijóo, el gran ausente este viernes en el acto del Supremo, contraprogramó, de la mano de Isabel Díaz Ayuso, en un mitin de arranque del curso político en la localidad madrileña de Arganda del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  4. 4 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  8. 8 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  9. 9

    Las sorpresas son cosas del pasado
  10. 10

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Feijóo:« Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos en el Supremo»

Feijóo:« Es un inmenso error que el fiscal general procesado se atreva a dar discursos en el Supremo»