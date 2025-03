Ayuso acatará el reparto de menores y tacha a Vox de hacerle una «pinza» con Sánchez Ha asegurad en la Asamblea de Madrid que no inclumplirá la ley y que continuará dotando de recursos a los jóvenes tutelados de la Comunidad de Madrid «sean extranjeros o no»

A. S. Jueves, 20 de marzo 2025, 15:50 Comenta Compartir

El rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al reparto de menores extranjeros no acompañados anunciado por el Consejo de ... Ministros el martes y las acusaciones de racismo de la izquierda han centrado el pleno autonómico que ha tenido lugar este jueves, 20 de marzo, de la Asamblea. No obstante, a pesar de su oposición a la medida pactada entre PSOE y Junts, e impulsada por Canarias y País Vasco, la regidora ha asegurado que no va a incumplir la ley, en caso de que el decreto entre en vigor.

Unas declaraciones que ha hecho a raíz de las exigencias de Vox para que no acate la normativa, de manera que la Comunidad de Madrid no reciba a ninguno de los menores que serán trasladados desde Canarias y Ceuta, siguiendo, así, el compromiso adquirido por el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Frente a esta posición, Ayuso ha criticado que le estén demandando que «incumpla la ley» y ha asegurado que ella va a seguir respetándola y dotando de recursos a los menores tutelados de la región, «sean extranjeros o no». Al hilo, ha sugerido que a Vox se le ha caído «una de las tres patas» que le sostienen al haber sido ella «clara, criticando la política migratoria de Sánchez». «Solo viven de azuzar políticas contra la inmigración», les ha acusado y les ha reprochado que hagan lo que, según ella, es «una pinza con el señor Sánchez» a la Comunidad de Madrid porque es «el Gobierno quien envía a estos menores», pero Vox le adjudica competencias de las que carece el Ejecutivo regional. En esta línea, ha censurado que la formación de Santiago Abascal «siempre sale al rescate» de Pedro Sánchez y ha proclamado: «Lo diré nuevamente, sí a la inmigración. No a la inmigración ilegal. Ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números». «Yo creo que piensa que el nivel intelectual de sus votantes es muy corto, porque ¿cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador están hechos ustedes, pidiendo que incumplan la ley, por cierto, o que yo tengo competencias en materia de seguridad, de extranjería, de fronteras», ha asegurado la mandataria madrileña.

