Alejandro Hamlym, en una foto de archivo.

La Audiencia Nacional pide la extradición del empresario vasco Alejandro Hamlyn, que reside en Emiratos Árabes

Implicado en tres casos judiciales, entre ellos la trama de la fontanera del PSOE, asegura no poder abandonar aquel país por una supuesta deuda de 7.000 euros

Koldo Domínguez

Jueves, 21 de agosto 2025, 15:30

Se complica el futuro judicial de Alejandro Hamlyn, el empresario de Getxo implicado en diferentes tramas de presunta corrupción y cuyo nombre saltó a la ... agenda informativa nacional tras filtrarse una videoconferencia que mantuvo con Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha pedido al Gobierno que active una orden de extradición contra el dueño de la petrolera Hafesa, que reside desde hace meses en Emiratos Árabes Unidos tras ser encausado en el 'caso de la mafia de la gasolina'.

