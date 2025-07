La asunción de las pensiones aún queda muy lejos

De materializarse, la asunción por parte del Gobierno vasco de las prestaciones por desempleo supone un hito considerable que, en principio, debería abrir camino para ... una de las grandes transferencias pendientes: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Pero este traspaso incluye las pensiones, materia en la que los obstáculos son mucho mayores por el milmillonario déficit que existe en Euskadi. Las cotizaciones apenas cubren el 60% de las prestaciones, que son las más altas de España, con lo que hay un agujero superior a los 4.000 millones. Es decir, que las pensiones se abonan con la solidaridad de la 'caja única' nacional, reforzada en los últimos años con transferencias del Estado a la Seguridad Social.

El déficit no se da solo en el territorio vasco. Se produce en toda España con excepciones notables como la de Madrid, aunque se trata de una comunidad especial con muchas incorporaciones de jóvenes que acuden a la capital para trabajar y que retornan a sus regiones de origen cuando finalizan su vida laboral. Un caso contrario a lo que ocurre actualmente en Euskadi, con una población masiva -la generación del baby boom- ya envejecida o a las puertas de la jubilación, y una falta evidente de relevo generacional.

Pero el agujero es especialmente grave en el País Vasco, donde la ratio entre cotizantes y pensionistas se ha desequilibrado hace tiempo y encima las prestaciones son las más altas de todas las comunidades autónomas De hecho, el País Vasco sería responsable de más del 11% del déficit nacional pese a contar solo con una población que supone el 4,5% de todo el territorio.

«El problema del sistema de cotizaciones en la Seguridad Social de España ha mutado desde la reforma de Escrivá y ahora es un modelo en el que una parte se financia con carga a los impuestos y otra a las cotizaciones. Si se transfiere la gestión el País Vasco tendría que hacer frente a todo el déficit y no tiene recursos para hacerlo», alerta el catedrático de economía aplicada de la EHU, Felipe Serrano, que ve más «un compromiso político» fijado en un momento de superávit, que un objetivo real adaptado al actual momento de déficit. «Disponer de la capacidad recaudatoria significaría también asumirlo con todas las consecuencias», advierte.

Ser rentable

El abogado y miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social (ALSS), Manolo Moreno, señala que las transferencias en materia de las prestaciones «supone una noticia muy preocupante» por la multitud de casuísticas que se pueden derivar de estas competencias y la diversidad de formas en las que éstas podrían interpretarse, y en consecuencia regularse a posteriori. «Acudir al Cupo no lo querrían, porque no saldría rentable para el País Vasco, pero no hacerlo sería una trampa mayúscula y algo insolidario, como tener una cuenta bancaria compartida con un hijo que no aporta pero que se nutre de tus ingresos», compara.

Le preocupa abrir una caja de Pandora a la que luego podrían sumarse otras comunidades autónomas, y que llegue a utilizar las gestiones como una forma de ayudas encubiertas al permitir las prescripciones de las deudas a las empresas. «Si las 17 comunidades autónomas trataran de salvar así sus compañías sería una forma de acabar con la vaca de la que nos alimentamos todos», reflexiona.

Para el director de Fedea, Ángel de la Fuente, cualquier planteamiento sobre cómo asumir las pensiones por parte del Ejecutivo vasco «queda demasiado en el aire» ya que con la lógica actual del Cupo no se podría pagar. «Lo único que tendría sentido para no romper la caja única es que Madrid realice los pagos, pero si yo fuera ellos me resistiría porque sólo serviría para que pareciera que quien lo hace es el Gobierno vasco», matiza.