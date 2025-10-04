Asensio reprocha a PNV y EH Bildu que quieran «imponer» el euskera para trabajar en la administración

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha evidenciado este sábado que el euskera sigue diviendo a su partido con el ... PNV y EH Bildu. Así, Asensio ha advertido a ambos partidos nacionalistas de que «van por el camino equivocado». El líder de los socialistas guipuzcoanos se ha referido así a la aprobación, este pasado jueves, de la toma en consideración de la reforma de la ley de Empleo Público en el Parlamento Vasco, donde la propuesta jeltzale para blindar el euskera en las OPE logró el apoyo de EH Bildu pero el rechazo de PSE.

José Ignacio Asensio ha realizado estas declaraciones en el marco de las jornadas Mario Onaindia en Zarautz en las que la escritora Luisa Etxenike ha recibido el Premio Mario Onaindia otorgado por la Fundación Mario Onaindia por su trayectoria cultural y literaria.

Asensio ha lamentado que PNV y EH Bildu quieran «pasar por encima» de los derechos de las personas que trabajan en o para la Administración y de las personas que aspiran a hacerlo en un futuro. «Imponer el euskera, elevar las exigencias, pedir requisitos que dejan fuera a amplias capas sociales es injusto, innecesario y confirma que los nacionalistas tienen muchas dificultades para admitir que este es un país diverso, que es un territorio diverso», ha criticado.

El líder de los socialistas guipuzcoanos ha asegurado que los partidos nacionalistas «van a abrir una brecha entre una parte y otra de la población» y ha recordado que «estamos hablando de derechos laborales». Las sentencias «pretenden garantizar» el derecho a trabajar a decenas de personas que lo han hecho durante años en su puesto de trabajo. «Ahora se les exige un nivel de euskera imposible de alcanzar», ha agregado.

Interés electoral

«El PNV va camino de querer actuar en contra de los intereses de miles de guipuzcoanos y miles de vascos por miedo. Ha primado su interés electoral porque teme quedarse atrás en la competencia electoral con EH Bildu», ha afirmado.

El PSE-EE de Gipuzkoa «siempre ha defendido, y lo sigue haciendo», la normalización del euskera, su conocimiento, su uso y el derecho de toda la ciudadanía a utilizarlo. Asensio ha recordado además que Gipuzkoa es el territorio más euskaldun, en el que más se habla euskera y donde el euskera se vive con «total normalidad».

El secretario general de los socialistas guipuzcoanos ha acusado al PNV de actuar «con deslealtad», sin moverse de su posición inicial, tratando de que «pasáramos por el aro» y «rompiendo los consensos» alcanzados hace poco más de un año con el Decreto de Perfiles.

«Nos vamos a oponer siempre a los intentos de imponer el euskera y de crear categorías. No estamos por la labor de normalizar que haya vascos y vascas de primera y de segunda. Por eso, apelo a los dirigentes de PNV y EH Bildu a que corrijan su actitud y desistan de seguir adelante con este error», ha señalado.