Luisa Etxenike y José Igancio Asensio, este sábado en Zarautz. Gorka Estrada

Asensio reprocha a PNV y EH Bildu que quieran «imponer» el euskera para trabajar en la administración

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa asegura que los partidos nacionalistas tienen «muchas dificultades para admitir que este país es diverso»

M.M.

M.M.

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:11

El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha evidenciado este sábado que el euskera sigue diviendo a su partido con el ... PNV y EH Bildu. Así, Asensio ha advertido a ambos partidos nacionalistas de que «van por el camino equivocado». El líder de los socialistas guipuzcoanos se ha referido así a la aprobación, este pasado jueves, de la toma en consideración de la reforma de la ley de Empleo Público en el Parlamento Vasco, donde la propuesta jeltzale para blindar el euskera en las OPE logró el apoyo de EH Bildu pero el rechazo de PSE.

