Andueza sostiene que «no me voy a callar» ante el PNV y asegura que Pradales acudirá a la Conferencia de Presidentes

Eneko Andueza ha asegurado este miércoles en Madrid que el lehendakari, Imanol Pradales, acudirá a la Conferencia de Presidentes del próximo 6 de junio en ... Barcelona. «No tengo ninguna duda de que va a asistir. Debe asistir», ha expresado el líder del PSE-EE durante su intervención en el Fórum Europa en el que se ha mostrado convencido de que un jefe del Gobierno Vasco «siempre tiene que participar de una Conferencia de Presidentes porque un lehendakari no es ni del PNV ni del PSE, representa al conjunto de la ciudadanía vasca y, evidentemente, en la ciudadanía vasca hay muchísimas sensibilidades».

Hasta el momento el Gobierno Vasco había manifestado que acudiría a la cita en Barcelona «siempre y cuando se vayan a abordar temas interesantes» para Euskadi, entre los que consideran imprescindibles la necesidad de una mayor capacidad eléctrica para la industria. Entre los temas propuestos se ha planteado incluir la descarbonización, la necesidad de energía que tiene la industria vasca «para hacer de frente a los retos de futuro y a los retos que tenemos como país».

Andueza también se ha referido a la salud del Gobierno de coalición con el PNV y ha expresado que «el PSE, lamentándolo mucho para aquellos que nos quieren en otra posición, nunca se va a callar cuando su socio u otra persona se sale de la hoja de ruta pactada. Siempre va a alzar la voz, va a mantener la identidad propia». Ha defendido que cuando se firma un acuerdo de gobierno con un partido que es de tradición política diferente, «tiene que tener en cuenta que a lo largo de la legislatura van a surgir dificultades, que hay un compromiso que ata a los socios y que se tiene que ser leal a lo firmado». Tras las últimas semanas protagonizadas por las diferencias sobre la política migratoria o el enlace del TAV con Navarra, entre otras cuestiones, el líder de los socialistas vascos ha querido lanzar un mensaje de «calma y tranquilidad». El secretario general del PSE ha pedido que «no cunda el pánico» porque no se va a romper la coalición PNV-PSE. Ha asegurado que si se mantiene «la hoja de ruta» establecida «nadie va a descabalgar» a su partido «de ese acuerdo».

En el desayuno informativo en Madrid, presentado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha insistido en que el PSE-EE está en disposición de liderar Euskadi en el futuro y «ya no se concibe la política vasca sin su participación nuclear». Ha apuntado que «hay veces que, cuando uno discrepa, las cosas pueden magnificarse por determinados intereses». «Pero yo creo que debe de imperar lo que siempre impera en la sociedad vasca cuando el PSE ejerce su responsabilidad, que es la calma y la tranquilidad», ha asegurado. Desde «la humildad», el secretario general del PSE-EE ha defendido que saben «gestionar». Cuando se cumplen diez años de alianza con el PNV, ha recordado que han superado «momentos muy delicados, momentos de crisis».

Andueza ha puesto en valor el papel que ha jugado durante todos estos años el PSE, «porque son diez años que Euskadi ha ganado para el futuro de ese país, de Euskadi y también de España y de Europa». «Creo que han sido diez años en los que hemos invertido efectivamente en la buena política, en la que necesita este país. Y esto principalmente es mérito del Partido Socialista de Euskadi», ha añadido.

Ha remarcado que muchas veces «lo fácil» es quedarse en la oposición «y sacudir» y que «lo difícil» es llegar a una entente con un partido que viene de una tradición política totalmente distinta a la tuya, compartiendo un programa de gobierno y comprometiéndonos a sacar adelante al país en condiciones tan adversas. Ha explicado la apuesta del PSE por la estabilidad en Euskadi y ha destacado que su partido «está subiendo en cada proceso electoral en apoyo ciudadano», de forma que ha logrado mantener un Gobierno Vasco de mayoría absoluta en esta legislatura.

El PSE-EE, a su juicio, también ha demostrado que en Euskadi la cosa no se decide entre dos, el PNV y EH Bildu. En palabras de Eneko Andueza: «En Euskadi hay un partido que decide, que influye y que la política vasca ya no se concibe sin la participación fundamental nuclear del Partido Socialista».

Ha detallado que su mayor logro ha sido que la política vasca «baje a tierra y se centre en lo que verdaderamente importa». «El Gobierno tiene una hoja de ruta en forma de programa que se centra en lo que se tiene que centrar en un gobierno, en las cosas que le importan a la gente», ha dicho. A su juicio, el PSE-EE «hizo un gran ejercicio de generosidad» cuando firmó el acuerdo de Gobierno con el PNV, y ahora gestiona cinco carteras en el Ejecutivo, «aportando ideas, proyectos y políticas que se están demostrando absolutamente imprescindibles».

No obstante, ha asegurado que, aunque se esté en un gobierno de coalición, uno mantiene sus principios y valores, unas «convicciones firmes», y debe mantenerlas y «alzar la voz cuando se entiende que lo que se está haciendo por parte del otro socio no se ajusta a lo que se ha acordado en esa hoja de ruta». «

El líder del PSE ha asegurado que están en disposición de poder liderar en el futuro Euskadi. «Soy consciente de la fuerza que tenemos en estos momentos y que, evidentemente, ese es un objetivo que no me lo puedo plantear a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo, y vuelvo a mostrar mi convicción en esa afirmación es realista, porque el PSE-EE tiene un proyecto que puede ser respaldado por la inmensa mayoría de la sociedad vasca», ha indicado.

En su opinión, «la inmensa mayoría de la sociedad vasca no quiere ni la independencia, no quiere el derecho a decidir y no quiere ningún tipo de fantasías, de esas fantasías que les ofrece el nacionalismo y el independentismo». «Yo les voy a decir lo que quiere la sociedad vasca, y es muy sencillo: la sociedad vasca quiere más trabajo y en condiciones más dignas. La sociedad vasca quiere más vivienda, a un precio más asequible, especialmente los jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida en la tierra, que les vio nacer. La sociedad vasca quiere mejores cuidados para sus mayores y para todo aquel que lo necesite», ha expresado

Andueza también ha resaltado que los vascos quieren «una sanidad que esté a la altura de lo que ha sido siempre un ejemplo para otras comunidades autónomas, una gran sanidad pública, y quiere una educación que sea competitiva, que dé buenos resultados y que prepare a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, al futuro de Euskadi, a afrontar los retos y los desafíos que van a tener cuando accedan al mercado laboral». «La sociedad vasca quiere más trabajo», ha incidido.