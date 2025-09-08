Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andueza y Pradales, se saludan al inicio de la reunión de hoy. EFE

Andueza recuerda a Pradales que la reforma del Estatuto debe ser abordada en exclusiva por los partidos

El lehendakari y el PSE analizan las directrices de los próximos Presupuestos, y el líder socialista le pide que no equipare a PP y PSOE

Alberto Surio

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:21

El lehendakari Imanol Pradales y el secretario general del PSE, Eneko Andueza, se han reunido esta tarde en Lehendakaritza para abordar los futuros desafíos del ... Gobierno Vasco y analizar las directrices de los próximos Presupuestos en un escenario de creciente marcaje parlamentario de EH Bildu desde la oposición. Si bien la Presidencia del Ejecutivo autónomo ha preferido guardar un hermetismo absoluto, los socialistas han considerado, a través de una nota de prensa, que las Cuentas públicas «deben crecer para responder a los retos que afronta la sociedad vasca».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  4. 4

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  5. 5

    Detenido un hombre en Usurbil por tratar de estrangular a una mujer con un cordón
  6. 6 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  7. 7 Jaizkibel celebra su desfile y cumple el decreto, pero anuncia «un cambio de estrategia»
  8. 8

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 La lluvia deja su huella en las carreteras con sendos accidentes de camiones en la AP-8 y la N-I que han dejado retenciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andueza recuerda a Pradales que la reforma del Estatuto debe ser abordada en exclusiva por los partidos

Andueza recuerda a Pradales que la reforma del Estatuto debe ser abordada en exclusiva por los partidos