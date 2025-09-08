Andueza recuerda a Pradales que la reforma del Estatuto debe ser abordada en exclusiva por los partidos

El lehendakari Imanol Pradales y el secretario general del PSE, Eneko Andueza, se han reunido esta tarde en Lehendakaritza para abordar los futuros desafíos del ... Gobierno Vasco y analizar las directrices de los próximos Presupuestos en un escenario de creciente marcaje parlamentario de EH Bildu desde la oposición. Si bien la Presidencia del Ejecutivo autónomo ha preferido guardar un hermetismo absoluto, los socialistas han considerado, a través de una nota de prensa, que las Cuentas públicas «deben crecer para responder a los retos que afronta la sociedad vasca».

En este comunicado, el PSE afirma que Andueza ha recordado a Pradales que «la reforma del Estatuto debe tratarse entre los partidos políticos», lo que implicaría que el lehendakari no tengan un papel central, al menos en la fase negociadora. Asimismo, sobre la polarización en España, el dirigente del PSE ha destacado que este modo de actuar por parte del Partido Popular «no es nuevo», y ha rechazado, en alusión a algunas declaraciones del propio Pradales, que se trate de responsabilizar «por igual» al PSOE y al PP del «clima político» que generan los populares en el ámbito estatal.

Los socialistas consideran que los Presupuestos deben concluir en unas Cuentas «expansivas, que supongan un impiulso para la economía vasca» y aborden «nuevas infraestrcturas de transporte que mejoran la movilidad sostenible o el acceso a la vivienda», áreas de responsabilidad gestionada por los consejeros socialistas Susana García Chueca y Denis Itxaso.

«Gobierno progresista»

En la reunión mantenida en Lehendakaritza, Andueza subraya que «la hoja de ruta de este Gobierno es progresista», y señala que los socialistas «esperamos que haya correspondencia con unas cuentas adecuadas». «La negociación está avanzada y esperamos salir satisfechos de ella», ha asegurado.

El líder socialista se ha mostrado preocupado por el impacto que la inestabilidad internacional pueda acarrear para el tejido económico de Euskadi. «Los aranceles de Trump, la situación económica en Francia y Alemania o la guerra de Ucrania no son el mejor escenario para nuestras empresas, para nuestros trabajadores o para nuestros empresarios», ha precisado.