Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imanol Pradales y Eneko Andueza se reunieron el pasado lunes en Lehendakaritza. Jesús Andrade

Andueza reactiva el pulso migratorio con el PNV y le acusa de verse «arrastrado por la ultraderecha»

El líder del PSE recupera el tono más beligerante con su socio de gobierno en plena polémica por el centro de refugiados de Vitoria

Xabier Garmendia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:16

La gestión migratoria se convirtió el pasado mayo en un asunto capaz de generar la mayor de las crisis políticas en las relaciones de PNV ... y PSE-EE durante los últimos tiempos. Los socios de gobierno se intercambiaron palabras gruesas e incluso debatieron en público sobre el futuro de la propia coalición. Aquella brecha se consiguió cerrar en poco más de una semana, pero meses después parece que se trató de un cierre en falso porque este domingo Eneko Andueza la ha reabierto definitivamente con unas palabras que sin duda marcarán la agenda los próximos días.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  3. 3 La Real salda una deuda con Toshack
  4. 4 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  5. 5 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  6. 6

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  8. 8

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  9. 9 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  10. 10 Bandera de La Concha: clasificaciones de las regatas en categoría masculina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Andueza reactiva el pulso migratorio con el PNV y le acusa de verse «arrastrado por la ultraderecha»

Andueza reactiva el pulso migratorio con el PNV y le acusa de verse «arrastrado por la ultraderecha»