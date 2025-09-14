Andueza reactiva el pulso migratorio con el PNV y le acusa de verse «arrastrado por la ultraderecha»

La gestión migratoria se convirtió el pasado mayo en un asunto capaz de generar la mayor de las crisis políticas en las relaciones de PNV ... y PSE-EE durante los últimos tiempos. Los socios de gobierno se intercambiaron palabras gruesas e incluso debatieron en público sobre el futuro de la propia coalición. Aquella brecha se consiguió cerrar en poco más de una semana, pero meses después parece que se trató de un cierre en falso porque este domingo Eneko Andueza la ha reabierto definitivamente con unas palabras que sin duda marcarán la agenda los próximos días.

El secretario general del PSE-EE ha arremetido con fuerza contra el PNV por su insistente petición de paralizar el centro de refugiados que el Gobierno central prevé abrir en la antigua clínica Arana de Vitoria. Para el líder socialista, los jeltzales se están viendo «arrastrados por el discurso del PP y la ultraderecha» y cree saber por qué: «Evidentemente tienen miedo porque observan que hay votos que se les pueden escorar». El socio minoritario de la coalición apunta así a una radicalización de su aliado en un tema que no para de escalar entre las preocupaciones sociales.

Las declaraciones de Andueza, que participaba este domingo en la fiesta de la vendimia de la Rioja Alavesa en Leza, llegan un día después de que la presidenta del Araba buru batzar, Jone Berriozabal, exigiese al PSOE la «rectificación» y «paralización» de un proyecto que define como «macrocentro». Al PNV no le vale con la solicitud de la alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, de reducir de de 350 a 200 las plazas e insiste en el argumento de que el equipamiento «choca frontalmente con el modelo vasco de acogida, que prioriza instalaciones más pequeñas, con una atención y una acogida mucho más personalizada».

Ante este pronunciamiento, el secretario general del PSE-EE ha querido dar la réplica y ha reclamado que, «no se haga demagogia con esto porque es un tema suficientemente serio como para jugar al chalaneo político con ello». Según Andueza, el de Arana es «un centro que, además de necesario, está muy bien definido». Ha aclarado que no es para migrantes ni menores no acompañados, sino para «personas que vienen probablemente exiliadas huyendo de la guerra o de problemas políticos en su país» y ha confiado en que el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones tenga en cuenta la petición de la alcaldesa.

Andueza reactiva así el pulso apenas seis días después de reunirse en tono conciliador con el lehendakari, Imanol Pradales, con el que antes de verano mantuvo un intenso enfrentamiento a cuenta de la inmigración. Aquella vez la polémica se generó por una reflexión en la que el jefe del Ejecutivo autonómico llamaba a preguntarse «qué inmigración necesitamos y cuál estamos recibiendo». El líder de los socialistas vascos le respondió que «no se puede marginar» a los extranjeros que llegan sin cualificación, acusó al PNV de actuar «unilateralmente» y dudó de si los jeltzales tenían «ganas» de continuar en la coalición.