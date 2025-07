Andueza advierte de que el PP pactará «con la ultraderecha de Vox y con quien haga falta para llegar al poder»

El secretario general del PSE, Eneko Andueza, ha advertido este jueves que el PP pactará «con la ultraderecha de Vox y con quien haga falta ... con tal de llegar al poder». Y ha asegurado que, a pesar de que los populares han dicho que tratarán de gobernar en solitario, «no nos engañan con sus falsos compromisos de última hora». Además, el líder de los socialistas ha que el objetivo de su partido debe ser el de «liderar Euskadi».

El PSE ha celebrado este jueves el 139º aniversario de la constitución de la primera Agrupación Socialista de Bilbao y Andueza ha recordado que «tenemos enfrente a los que defienden el interés de unos pocos, a las clases pudientes, a los que defienden los privilegios, a los que solo se miran el ombligo y a los que prefieren la desmemoria para evitar revisar su pasado» en referencia al Partido Popular. Y ha recalcado que eso «lo habéis visto en el congreso del PP: ningún proyecto, menos impuestos, menos servicios públicos, más sálvese el que pueda y más ultraderecha».

Sobre la intención de Alberto Núñez Feijóo de no gobernar junto a Vox y de hacerlo en solitario, Andueza le ha avisado que «tenga paciencia, no vaya a ser que vuelvan a hacer mal las cuentas y cuando llegue el momento diga que no es presidente porque no quiere».

También ha mostrado su firme objetivo por llegar a Ajuria Enea. «Liderar Euskadi debe ser nuestro objetivo», ha señalado el líder de los socialistas. Y ha recalcado que «tenemos que demostrar con hechos que sin socialismo no hay progreso. Somos fundamentales para que Euskadi avance». En esa línea, ha dejado claro que «nadie nos va a decir cómo se hace esta tierra, cómo se hace este país, cómo se trabaja para mejorarlo… Nosotros ya estábamos aquí antes que cualquier otro».

Sudor y sangre

Ha recordado además que los socialistas vascos han «construido este país con nuestras manos, con nuestro sudor, con nuestras ideas, también, desgraciadamente, con la sangre de aquellos a los que la sinrazón terrorista se llevó por delante». Y ha apuntado que ahora «hablamos de vivienda a precios razonables, de empleos y salarios dignos, de igualdad real entre hombres y mujeres, de servicios públicos de calidad o de justicia social».

El líder de los socialistas vascos no ha hecho alusión al supuestos caso de corrupción Cerdán-Ábalos-Koldo que sacude al Partido Socialista, pero sí ha recalcado que «trabajemos alejados de ruidos, centrados en lo que de verdad importa, en seguir haciendo de esta la mejor tierra del mundo, plena de derechos y libertades para todos y para todas, sin dejar a nadie atrás». Y ha subrayado que «no vamos a caer en el pesimismo».