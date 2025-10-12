Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', a su llegada al Tribunal Supremo para declarar por una de las cuatro causas abiertas. EFE

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

El Tribunal Supremo ha abierto cuatro procedimientos penales al eurodiputado desde abril tras la presunta financiación ilegal de su partido en las europeas de 2024

Mateo Balín

Mateo Balín

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:14

Comenta

El eurodiputado Luis Pérez Fernández, alias 'Alvise', superó el pasado martes una simbólica marca en el Tribunal Supremo que estableció hace 15 años Baltasar Garzón. ... El líder de la agrupación de electores Se Acabó la Fiesta (SALF) acumula en solo medio año cuatro causas abiertas por la Sala Segunda (Penal) del alto tribunal, el órgano encargado de investigar a los aforados nacionales, mientras que el exjuez de la Audiencia Nacional llegó a conocer tres procedimientos simultáneos en doce meses entre 2009 y 2010, uno de los cuales -las escuchas a los abogados del 'caso Gürtel- supuso su inhabilitación durante 11 años de la carrera por un delito de prevaricación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  4. 4

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  5. 5 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  8. 8

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  9. 9 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  10. 10

    Trabajadores de Lorpen se interesan en definir un proyecto para salvar la marca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año

Alvise y el maletín que lo cambió todo: cuatro causas abiertas en medio año