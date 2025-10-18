Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los alcaldes de EH Bildu este sábado en Arrasate.

Los alcaldes de EH Bildu cortan relaciones con Israel

Las consistorios gobernados por la coalición abertzale analizarán las relaciones y vínculos de estas administraciones con Israel

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:29

Los alcaldes de EH Bildu han adoptado este sábado en Arrasate un compromiso respecto del genocidio que está perpetrando Israel contra Palestina: «los ayuntamientos y ... entidades gobernadas por EH Bildu cortan todo tipo de relación con Israel», han anunciado. Y han recordado que «las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas y políticas con Israel deben ser suspendidas mientras dure el genocidio, para poder aislar a Israel en su conjunto».

