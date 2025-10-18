Los alcaldes de EH Bildu cortan relaciones con Israel

Los alcaldes de EH Bildu han adoptado este sábado en Arrasate un compromiso respecto del genocidio que está perpetrando Israel contra Palestina: «los ayuntamientos y ... entidades gobernadas por EH Bildu cortan todo tipo de relación con Israel», han anunciado. Y han recordado que «las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas y políticas con Israel deben ser suspendidas mientras dure el genocidio, para poder aislar a Israel en su conjunto».

Por lo tanto, han explicado, en los ayuntamientos y entidades «que gobernamos, tomamos la decisión de suspender las relaciones con Israel. De esta manera, haremos todo lo que esté en nuestras manos». Desde hoy mismo, han asegurado, «comenzaremos analizando las relaciones y vínculos de estas administraciones con Israel y daremos los pasos oportunos para que esta decisión se implante en la mayor medida posible».

La alcaldesa de Bermeo, Nadia Nemeh, de origen palestino, ha apuntado que «Euskal Herria y Palestina somos dos pueblos que históricamente hemos sido amigos» y que han sido «pueblos oprimidos. Por eso, la solidaridad entre nuestros pueblos comenzó hace años». Y ha añadido que Palestina «está viviendo la ocupación de una parte del territorio, la presión miliar asfixiante, el estado del apartheid, la negación de los derechos civiles y políticos...». «Se está produciendo un genocidio», ha remarcado.

Nemeh ha recordado que «vivimos en unos tiempos marcados por la inestabilidad y eso repercute en nuestra ciudadanía. En un momento en el que marcados por el auge del fascismo y el autoritarismo y los tambores de guerra resuenan con fuerza, los vascos también tenemos que tener mucho que decir, y como alcaldesas tenemos claro que nosotras también tenemos que tomar la iniciativa y levantar la voz».

Alto al fuego

Los representantes locales de EH Bildu han destacado que «en los últimos días desde Palestina han llegado noticias positivas. El alto el fuego ya ha entrado en vigor, pero bien es cierto que hay que mirar con prudencia a la realidad y al futuro. Damos la bienvenida al acuerdo». Sin embargo, han advertido de que «se desconoce la postura que va a adoptar Israel y si tiene o no voluntad de cumplir con el acuerdo. Corresponde ahora a la comunidad internacional ofrecer las garantías suficientes»