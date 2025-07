Sálvese quien pueda

Prisión incondicional sin fianza. El ingreso de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real, inesperado, supone un golpe demoledor contra el PSOE. Uno ... más. Aunque Sánchez intente encapsular la acción del juez y poner en valor la rápida reacción socialista, la Justicia mete una nueva velocidad al caso. La decisión tiene efectos políticos y emocionales difíciles de calibrar en este momento. La contundencia no deja de sorprender y acelera una imagen de descomposición de la legislatura que solo unas decisiones drásticas de Sánchez en el PSOE pueden contrarrestar.

La prisión para Cerdán es un mazazo psicológico para el socialismo español, aunque el principal trauma ya llegó con el informe de la UCO de la Guardia Civil y sus explosivas conclusiones que deben ahora ser probadas . Cerdán ha sido un dirigente que ha estado hasta hace dos días en la cúpula del poder y su caída a los infiernos encierra muchas preguntas sin respuesta. Sobre todo su insistencia en asegurar que no se ha enriquecido personalmente. Si él no se ha llevado un duro, y, si como asegura, no no ha habido una financiación paralela del PSOE, la pregunta es, sin duda, pertinente. ¿Dónde está el dinero? ¿Ha engañado a todos? ¿Es tan cínico como para mantenerse en sus trece?

La estrategia de Cerdán pasa por convertirse en un 'preso político' a partir de las conclusiones de la Guardia Civil que son indicios que se perciben como sólidos. De confirmarse esta extravagante tesis de que estamos ante un castigo político por ser el interlocutor con PNV, EH Bildu y Junts, el escándalo sería mayúsculo y obligaría a saber si realmente ha habido poderes del Estado que han actuado para destruir determinadas estrategias políticas en la democracia española. El propio juez ha visto 'pobres' y 'victimistas' las explicaciones del investigado, pero ha aplicado una medida muy dura, que no se ha utilizado con otros inputados. Esta contundencia sorprende y aunque obedezca en principio a razones jurídicas –evitar la destrucción de pruebas y el riesgo de fuga– la instrucción debe ser suficientemente cuidadosa para no dar la impresión de un agravio comparativo que provoca cuando menos el desconcierto.

El asunto ha entrado en un terreno sumamente vidrioso con las declaraciones de Cerdán ante el juez en las que vinculaba sus contactos con Antxon Alonso Egurrola no a labores relativas a supuestas mordidas, que niega, sino a la mediación con el PNV y EH Bildu. De él dice que abrió las puertas a los contactos, algo que los jeltzales negaron ayer, lógicamente, muy incómodos por esta derivada. Este enredo alimenta la desconfianza jeltzale con Sánchez en un momento crítico. Las 'amistades peligrosas' de Alonso pueden convertirse en un quebradero de cabeza y alientan la impresión de un 'sálvese quien pueda' en el naufragio. El desmarque del PNV refleja un progresivo distaciamiento, que es tóxico para los compañeros de viaje del presidente a la hora de reconstruir la confianza perdida. Así no se puede.

El PSOE también tendrá que realizar una catarsis profunda para cerrar la herida en el corazón mismo del discurso de la regeneración que llevó a Sánchez a La Moncloa. El 'y tú más' para replicar al PP ya no es suficiente para rehacer un mínimo argumentario creíble. El oxígeno que han dado los últimos movimientos de Sánchez –cumbre de la ONUen Sevilla y enfrentamiento con Trump y Netanyahu– no ha durado ni 48 horas. El presidente es ahora un animal político tocado que, antes de rendirse, puede sorprender a todos. Atención al Comité Federal del sábado que puede haber algo más que un manual de resistencia.