«Reconozco la decepción conmigo mismo». Pedro Sánchez ha vuelto a pedir perdón y a hacer su particular acto de contricción por haber confiado en ... Santos Cerdán y en José Luis Ábalos, sus exsecretarios de Organización del PSOE investigados por corrupción. Su comparecencia en el Congreso, con el anuncio de un plan estatal contra la corrupción, ha visualizado la persistencia de un hilo débil de confianza que aún mantiene, una botella de oxígeno, la última, al presidente en su coyuntura más crítica. Su socio de gobierno, Sumar, pese al desmarque de Yolanda Díaz, ha garantizado su respaldo al Ejecutivo para que «la luz de esperanza» progresista no se apague, aunque lo ha condicionado a medidas drásticas y a un giro a la izquierda. EH Bildu le ha pedido «cambios profundos», aunque ha considerado que las medidas son insuficientes y ha advertido de una operación contra Sánchez y el rumbo plurinacional. «La mayoría que le apoyó necesita un nuevo propósito», le ha dicho Mertxe Aizpurua.

El presidente asiste a la sesión más serio que nunca, consciente de que otros dos aliados, Junts y PNV, han reiterado su posición. «Está en prórroga, y la prórroga no dura toda la legislatura», ha advertido Miriam Nogueras, la portavoz de la formación liderada por Carles Puigdemont. Y el PNV ha mostrado su tono más crítico al denunciar la falta de rumbo. «En este vecindario, la gotera está en su tejado, no en el nuestro», ha dicho Maribel Vaquero, tras considerar que sus respuestas no son suficientes. La portavoz le ha pedido «transparencia» y «responsabilidad». Los jeltzales apuntan que han quedado preguntas sin responder sobre Ábalos y Cerdán. Emplazan a Sánchez a armar una mayoría en torno a una propuesta para no anclarse en «una agonía diaria». Lo más relevante es que han dejado abierta la posibilidad de un candidato socialista distinto como una posible salida al actual colapso. ¿Aviso a navegantes? «Está a tiempo, pero el reloj corre. Decida. Nuestra confianza está camino de la UCI», le han avisado. Sánchez gana algo de tiempo y sale vivo del debate, aunque sigue grave.