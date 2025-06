Adriana Lastra: «Santos Cerdán me hizo una campaña de acoso y derribo, hasta que dimití, enferma y embarazada» La delegada del Gobierno en Asturias se sincera: «Me hizo de todo, pensaba que era cuestión de poder, de machismo, porque una mujer estaba por encima de él», pero también reconoce que «me engañó, nunca hubiera imaginado que podría estar involucrado en un caso de corrupción»

Eduardo Paneque Gijón Miércoles, 18 de junio 2025, 08:56 | Actualizado 09:03h.

La delegada del Gobierno en Asturias ha roto su silencio. Si el lunes, en un acto homenaje a las víctimas del terrorismo de la Policía Nacional, ya se pudo leer mensajes entre líneas -«Que la sospecha no nos enfrente», dijo-, este martes se ha sincerado. Solo necesitó poco más de un minuto para dejar claro cómo está viviendo la crisis en el PSOE desatada a partir del escándalo del 'caso Cerdán' y cómo está reviviendo lo que padeció con el Santos Cerdán el tiempo que coincidieron en la dirección federal socialista.

La difusión de los audios de la UCO vinieron a confirmar lo que era un runrun en los círculos socialistas: había muy mala relación entre quien era número dos en el partido (Adriana Lastra) y quien era número tres (Santos Cerdán) y que, precisamente este, había desplegado toda una campaña para apartar a la asturiana. «Me tenía animadversión, pero no sabía porqué y ahora lo sabe toda España».

Esto es lo que ha confesado Adriana Lastra, pero es que en una de las conversaciones que se han filtrado, también en esto, están metidos los otros dos supuestos integrantes del trama: Koldo y José Luis Ábalos. En una conversación Koldo comenta a Cerdán que «Ábalos habla pestes de Adriana, están a muerte» y que «Adriana es su mayor enemiga, se lo quiere cargar sí o sí». «No, no, y ahora a mí», respondía Cerdán. De las conversaciones que analiza la Guardia Civil se interpreta que ambos interlocutores atribuyen en parte esa animadversión entre Ábalos y Lastra a la buena relación que existía entre la dirigente asturiana y la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, en un momento en el que los presuntos escarceos del exministro ya eran vox populi en el partido.

Precisamente a ese tufo machista con el hablaban tanto Koldo como Ábalos y Cerdán, se refirió la dirigente socialista: «Santos Cerdán me hizo de todo, pensaba que era cuestión de poder, de machismo porque una mujer estaba por encima de ella». Solo fueron unos segundos con los medios, pero que concluyeron con una declaración demoledora: «Santos Cerdán, lo sabe todo el partido, me sometió a un acoso y derribo hasta que yo dimití enferma y embarazada».

Donde no se quiso meter fue en ahondar sobre qué pasarán ahora una vez que el socialismo se ha abierto en canal a raíz de la trama conocida hace menos de una semana. Lo que deja claro Adriana Lastra a El Comercio es que, en lo referente a ella y la persecución hasta que se fuese del partido, «no se produjo porque yo supiera nada, que no lo sabía, si no que era por lo que pudiera llegar a saber».