Un fin de semana lleno de música al aire libre

Naroa Ascunce, Álvaro Guerra y Malena Cortizo Viernes, 18 de julio 2025, 11:27 Compartir

Gipuzkoa celebra sus fiestas del Carmen, además de conciertos y festivales al aire libre este fin de semana. Además, arranca el Jazzaldia con dos conciertos en el Museo Chillida. Otros centros culturales como el Laboratorium de Bergara y el de San Telmo llenan también su oferta cultural con visitas especiales.

1 Música en vivo en Donostia Primeros acordes del Jazzaldia 2025

Ampliar Jazzaldia 2024

El Jazzaldia comienza este fin de semana en el Museo Chillida, donde se podrán escuchar los dos primeros conciertos de su programación. El sábado 19 de julio a las 19.30 horas, tocará Bascolombia. El domingo a la misma hora y en el mismo lugar, se podrá disfrutar de Iñaki Salvador y Marco Mezquida.

El Jazzaldia 2025 contará con un programa de conciertos de mucho nivel, con artistas como Jamie Cullum, Judith Hill, Melody Gardot, The Beach Boys o Yerai Cortés, como algunos de los atractivos del evento. Puedes consultar el programa completo aquí.

2 Música electrónica Festival DantzPoint en Hernani

Ampliar Dantz Point en Sagues

Los aficionados a la música electrónica tendrán el viernes una cita en el parque Ave María. El programa DantzPoint llegará a Hernani por primera vez el 18 de julio, con una sesión de 18.00 a 00.00 horas. Participarán tres djs: Tom Karobi, Santech y Bitter Ama.

Dantz Point es un circuito de música contemporánea y electrónica. Julen Iñarra, miembro del circuito, explicó que «el objetivo principal de DantzPoint es unir sonidos de vanguardia y patrimonio histórico o natural para poner en valor los espacios emblemáticos», añadiendo que «teniendo en cuenta la red cultural que ha desarrollado Hernani en torno a la música electrónica, para Dantz es una parada estratégica, ineludible e imprescindible».

3 Fiestas del Carmen

Ampliar Desfile en La Cistérniga en Fiestas del Carmen C. Castillo

Este fin de semana se celebran las Fiestas del Carmen 2025 en el puerto donostiarra y Añorga con una variada programación repleta de conciertos, actividades para todos los públicos y propuestas gastronómicas.

En el puerto donostiarra, la fiesta llegará de la mano de la tamborrada, tanto infantil como de adultos, así como con los esperados gigantes y cabezudos. El cartel musical contará con grupos como La Jodedera, Txapela Brava, Against You, Potato, Mugan, Toc y Herenegun. También habrá exhibiciones tradicionales de levantamiento de piedra y aizkolaris, acercando la cultura vasca más arraigada a todos los asistentes.

En Añorga, el ambiente estará marcado por la música con actuaciones destacadas como Aposapo, Sei Sega, Ezpalak, Tapia eta Leturia Band y el Zurunbilo Fest. No faltará el bertso afaria con dos grandes de la improvisación: Maialen Lujanbio y Amets Arzallus. En el apartado gastronómico, habrá concurso de bacalao y degustación de sidra. Para el público infantil se han organizado ginkanas, cuentacuentos, juegos, hinchables y los clásicos gigantes, cabezudos y toro de fuego.

El barrio de Lapice en Irun también ha preparado una programación variada que incluye torneos deportivos y lúdicos como fútbol, ping-pong, tiro al plato con tirachinas y campeonatos de tute y mus. El dibujo tendrá su espacio con el XIX Memorial de Toñin Pérez. La música correrá a cargo de la Banda de Música Ciudad, Dúo Estallido, Orlando y sus Mariachis, y otras actuaciones patrocinadas por academias locales y Miren Gómez. Los más pequeños disfrutarán con el Mago Berto, manualidades, juegos y la Tamborrada Infantil. La oferta culinaria incluye barbacoa de lomo y panceta, cortador de jamón, venta de pintxos y un concurso de tortilla.

4 Musika Dena eta Ez Dena

Ampliar

Del 18 al 20 de julio, la segunda edición del Musika Dena eta Ez Dena Festibala volverá a convertir el edificio de Tabakalera en un territorio de exploración sonora, donde artistas locales e internacionales ofrecerán propuestas musicales que transitan entre la experimentación, la performance y la instalación. En el marco del 10º. aniversario de Tabakalera, el festival desplegará una programación en diversos espacios del edificio y subrayará la capacidad de la música para transformar la percepción del entorno.

5 Exposición Visita nocturna a la exposición 'Vistiendo un jardín' en el Museo San Telmo

Ampliar

Este sábado, el Museo San Telmo organiza una visita especial de la exposición 'Vistiendo un jardín' de 20.30 horas a las 00.00 horas en la que se podrá acceder también al claustro de la iglesia. Además de un servicio de bar un música de ambiente, se podrá admirar la nueva instalación vinculada a la exposición creada por el artista donostiarra Jaime de los Ríos: 'Geometría secreta de un jardín ilustrado'.

La exposición aborda la evolución de los motivos florales que surgieron entre el Barroco y la Ilustración en el campo textil a través, principalmente, de las colecciones del Museo del Traje y de San Telmo Museoa. Incluye en torno a 140 piezas, cuyo núcleo está constituido por las colecciones de indumentaria y textiles históricos de ambos centros. El discurso expositivo está planteado desde un punto de vista cronológico. No obstante, en este recorrido lineal se integran también algunos temas transversales, como la formación de los diseñadores, el desarrollo de diferentes técnicas textiles, los avances en la botánica y la ciencia y los imaginarios dieciochescos en torno a la naturaleza.

6 Concierto Banda Municipal de Txistularis de San Sebastián

Ampliar

La Banda Municipal de Txistularis de San Sebastián ofrecerá este domingo (12.15 horas) en la plaza de la Constitución un concierto dedicado a la música tradicional de los tamborileros vascos; melodías de danza, canciones, pasacalles, obras… formarán el programa constituido por el diverso repertorio de nuestra tradicional flauta de tres agujeros.

7 Ciclo de música Beromuga Concierto de Itziar Yagüe

Ampliar

La cantante Itziar Yagüe y el pianista Paul San Martín unen fuerzas hoy en Bergara para homenajear a la gran leyenda del blues, Bessie Smith, en un formato íntimo que recrea el espíritu de los espectáculos y las grabaciones originales de los años veinte. Avalados por las excelentes críticas que ha recibido su disco, grabado en directo y editado en vinilo, Sugar in my bowl - A tribute to Bessie Smith (2025), ambos artistas presentarán en Jazzaldia las joyas imprescindibles del repertorio de la blueswoman más grande de la historia.

8 Visitas guiadas en Bergara Descubrir el Museo Laboratorium y la Torre Olaso

Ampliar

Este sábado, Bergara acogerá dos visitas guiadas en euskera. La primera permitirá descubrir la exposición permanente del Museo Laboratorium, que alberga conocimientos sobre la historia del Real Seminario y su colección científica. La actividad tendrá lugar de 11.00 a 12.00 horas y, una hora después, los participantes también podrán adentrarse en la Torre Olaso. Este segundo recorrido guiado tiene un coste de 5,35 euros y requiere reservar previamente escribiendo al correo turismoa@bergara.eus.

9 Taller de arqueología ARKEOLAB

Ampliar

El museo Oiasso de Irun ha preparado un taller que ofrece la oportunidad de convertirse en auténticos arqueólogos por un día, con sesiones programadas para este sábado a las 10.00 y a las 13.00 horas. La experiencia incluye desde excavar en un yacimiento arqueológico -donde, con algo de suerte, pueden aparecer fragmentos de cerámica, huesos o monedas- hasta realizar un trabajo de laboratorio en el que se estudian, catalogan e interpretan las piezas halladas.

Pensado especialmente para disfrutar en familia, los más pequeños, de entre 6 y 12 años, podrán colaborar con los adultos en cada una de las fases del taller, guiándose por un dossier que se entrega en la recepción del museo. Al finalizar la actividad, las familias podrán llevarse su propio Dossier de Arqueología, una auténtica acreditación de sus habilidades como buscadores de hallazgos. La participación requiere reserva previa y tiene un coste de 5 euros por persona.

10 Agenda Y además...

Ampliar

Además tienes toda la agenda con los conciertos, exposiciones, conferencias y obras de teatro para hoy y los próximos días en cada localidad de Gipuzkoa disponibles en la agenda cultural y de eventos de El Diario Vasco. También puedes revisar nuestra sección de planes para ver lo que se mueve en todo el territorio. Y si lo que quieres es pasar un rato tranquilo en el sofá, prueba la sección de Pasatiempos.

Información práctica para organizarte el fin de semana:

- Eguraldia el canal con la previsión del tiempo al detalle

- Tráfico las incidencias de nuestras carreteras en tiempo real