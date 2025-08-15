Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aduna celebrará medio siglo de la tradicional danza. Amaia Núñez

Andramaixek, teatro y herri kirolak en los planes de este viernes 15 en Gipuzkoa

Habrán actividades para los más txikis en Astigarraga, Deba, Eibar y más

DV

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:23

Aduna

  • 50 aniversario del Axeri Dantza a las 12 y sesión de bertsos a las 18.30.

Albiztur

  • Son fiestas y hay herri kirolak a las 18, seguido de barricote.

Andoain

  • A las 19.30 en Burutza se representa el teatro 'Euskaldungak' de Taulelak.

Aretxabaleta

  • Día de Andramari con payasos a las 12.30 en Mitarte y toros hinchables a las 17 en Durana.

Astigarraga

  • Fiestas de Santiagomendi. A las 18, juegos infantiles e hinchables y herri kirolak en la ermita con posterior cena.

Azkoitia

  • Siguen las Andramaixek con simuladores y txiki chef a las 17.30 en la Herriko Plaza y el espectáculo 'Artilusio' a las 19.30 en Balda Plaza.

Deba

  • Día del Niño en los San Roques con juegos infantiles en la plaza Simón Berasaluze de 11 a 15 y festival en la plaza Zaharra a las 18.

Eibar

  • Día de fiesta en Azitain, con juegos infantiles a las 11.30 y herri kirolak a las 12.

Hondarribia

  • Fiestas en Jaizubia con pelota y bertsolaris a las 11.30, juegos infantiles a las 17 y herri kirolak a las 18.30.

Lezo

  • Comienzan las fiestas de San Roke de Gaintxurizketa a las 19 con el txupinazo.

Oiartzun

  • Fin a las fiestas de Karrika con pelota a las 12.30, exhibición de bueyes a las 17.45 y fuegos a las 23.

Zarautz

  • Sigue la Semana Grande con gigantes y cabezudos a las 19 y fuegos artificiales a las 23.

Zerain

  • En la plaza, cata de txakoli a las 12 y herri kirolak a las 18.

