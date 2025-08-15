Andramaixek, teatro y herri kirolak en los planes de este viernes 15 en Gipuzkoa
Habrán actividades para los más txikis en Astigarraga, Deba, Eibar y más
Viernes, 15 de agosto 2025
Aduna
-
50 aniversario del Axeri Dantza a las 12 y sesión de bertsos a las 18.30.
Albiztur
-
Son fiestas y hay herri kirolak a las 18, seguido de barricote.
Andoain
-
A las 19.30 en Burutza se representa el teatro 'Euskaldungak' de Taulelak.
Aretxabaleta
-
Día de Andramari con payasos a las 12.30 en Mitarte y toros hinchables a las 17 en Durana.
Astigarraga
-
Fiestas de Santiagomendi. A las 18, juegos infantiles e hinchables y herri kirolak en la ermita con posterior cena.
Azkoitia
-
Siguen las Andramaixek con simuladores y txiki chef a las 17.30 en la Herriko Plaza y el espectáculo 'Artilusio' a las 19.30 en Balda Plaza.
Deba
-
Día del Niño en los San Roques con juegos infantiles en la plaza Simón Berasaluze de 11 a 15 y festival en la plaza Zaharra a las 18.
Eibar
-
Día de fiesta en Azitain, con juegos infantiles a las 11.30 y herri kirolak a las 12.
Hondarribia
-
Fiestas en Jaizubia con pelota y bertsolaris a las 11.30, juegos infantiles a las 17 y herri kirolak a las 18.30.
Lezo
-
Comienzan las fiestas de San Roke de Gaintxurizketa a las 19 con el txupinazo.
Oiartzun
-
Fin a las fiestas de Karrika con pelota a las 12.30, exhibición de bueyes a las 17.45 y fuegos a las 23.
Zarautz
-
Sigue la Semana Grande con gigantes y cabezudos a las 19 y fuegos artificiales a las 23.
Zerain
-
En la plaza, cata de txakoli a las 12 y herri kirolak a las 18.
