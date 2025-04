'La rueda del tiempo' es una saga fantástica que se construye a partir de una idea cíclica, es decir, que todo empieza y termina ... una y otra vez, que estamos atrapados en un bucle constante e infinito que nos lleva irremediablemente al fracaso, a la maldición, a la destrucción del mundo, al punto de partida. A volver a aprender a pedalear. Basada en los libros de Robert Jordan y Brandon Sanderson, Prime Video se propuso adaptar la historia a una serie de televisión. La primera temporada respondió a los cánones clásicos de la pequeña pantalla. Es decir, no era bajo ningún concepto una superproducción cinematográfica en la línea de 'Juego de tronos' o 'Los anillos de poder'. Sin embargo, fue tan divertida que triunfó. Así llegó la segunda temporada, en la que los señores de Amazon decidieron subir el presupuesto para agradecer el compromiso a los espectadores. Y como seguía siendo divertida, repitió el éxito. He tardado en comenzar la tercera temporada, que ya está a punto de terminar.

Menuda sorpresa, el salto técnico es tremendo. De verdad, es como si pasaras de ver 'Xena' o 'Hércules' a la última versión de 'Dragones y Mazmorras' (peliculón, por cierto; de lo mejor que nos ha dado el cine de aventuras en los últimos años). Qué bonito sería si, para terminar 'La rueda del tiempo', se convirtiera -estéticamente hablando- en una serie de los 90. Ya saben, por aquello de respetar el ciclo. Es curioso lo del tiempo. Ahora echo la vista atrás y me parece alucinante pensar la de horas que he perdido viendo series de televisión que ni siquiera recuerdo. La de noches en las que me sentaba a toda velocidad en el sillón para ver el último capítulo antes de que nadie pudiera estropeármelo. Cada vez veo menos series y cada vez las disfruto más.