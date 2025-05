Miguel Rellán: «He hecho películas horrorosas, pero espero que ninguna reaccionaria»

Miguel Rellán lleva la cuenta. 'La buena suerte' es su película número 102. Gracia Querejeta dirige esta adaptación de la novela de Rosa Montero, en ... la que el veterano actor comparte protagonismo con Hugo Silva y Megan Montaner. Presentada fuera de concurso en el Barcelona Film Fest, la cinta, «como toda la obra de Rosa Montero, habla de valorar el bien y el mal». «El mundo se divide en ricos y pobres, altos y bajos, y, sobre todo, buenas y malas personas. ¿Tú en qué bando estás?», inquiere Rellán, 82 años de lucidez y retranca.

–¿Usted cala rápido a los buenos y los malos?

–No. Los malos tienen cara de malo solo en el cine. Jack Palance, Henry Silva... Ahora pueden tener cara de bueno. Menos Putin, que tiene cara de villano de James Bond.

–¿A los 82 años le tratan bien en los rodajes?

–Voy notando como una especie de reverencia, todo el mundo es mucho más joven que yo. No me lo acabo de creer. Ruedo muchos cortos y el director a veces me cuenta que el equipo está temblando, porque viene Rellán. 'Mi padre me habla mucho de usted, de una película que se llama 'El crack'. Yo todavía no había nacido'.

–¿Y cómo se siente?

–Tú eres mucho más joven, pero ¿a qué pasa muy rápido todo esto? ¿Que yo tengo 82 años? No me lo creo. Es un topicazo, pero es verdad. Si tengo 17. Si salgo a correr todos los días por la Casa de Campo con una camiseta que pone 'I Love New York'... Si ligo mucho.

–¿Da consejos?

–Algunos me los piden y otros están en los rodajes todo el tiempo con el móvil. De vez en cuando doy talleres a insensatos que quieren ser actores. Consejos ni uno, les digo, antes me meto monja. Ahora, opiniones, sí. Lee el libro de interpretación de Michael Caine y sé serio, profesional y puntual. Y tienes que saberte el papel, por supuesto.

–¿Le ocurre ver una película suya haciendo zapping y no recordar su rodaje?

–Sí. Sobre todo en las series. Pasé cinco años en 'Compañeros', más de 120 capítulos. No me gusta verme, procuro evitarlo. No sé valorarme. Por eso me gusta el teatro, acabar la función y que me digan: 'Me has emocionado'. Como no me he visto... En la tele me veo plano, soltando diálogos larguísimos... Mira, antes de que enfermara, me encontré un día con Fernando Fernán Gómez en el VIPS del Paseo de la Habana. Le pregunté por una película en la que habíamos coincidido. '¿Qué pasa? ¿Que además de hacerla la tengo que ver?', me respondió.

–¿En qué ha cambiado el cine español desde que usted comenzó, a finales de los 70?

–Ha habido muchos cambios. Uno el tecnológico, porque antes rodábamos en celuloide, que era muy caro. 'Miguel, por favor, hazlo a la primera, que no tenemos película'. Ahora se mete una tarjetita y haces 58 tomas. Otro cambio fundamental han sido las plataformas. En las últimas películas y series que he hecho detecto una especie de desánimo. Antonio Resines me preguntaba si creía que había gustado 'Sentimos las molestias'. Pues no lo sé. El otro día me encontré con un actor que pensé que me iba a pedir dinero. Y me contó que llevaba cuatro temporadas en una serie y estaba forrado. En Amazon. ¿Quién las ve? O de pronto te dicen que han visto 'La Regenta' (1995)...

–El año que salió en 'La colmena' también hizo 'Le llamaban JR'.

–Si usted lo dice... Yo he hecho también un cine muy malo. Llegué a Madrid después del teatro independiente e, ingenuo de mí, pensaba que iba a trabajar con Saura y Gutiérrez Aragón. Y en teatro con Marsillach y Núria Espert. Enseguida vi a mis mayores, a Fernando Fernán Gómez, y me di cuenta de que había que hacerlo todo. He hecho cine del destape, 'La masajista vocacional', de Francisco Lara Polop. Películas horrorosas, estupideces en calzoncillos detrás de las suecas. Hasta trabajé con la baronesa Thyssen. Pero espero no haber hecho ninguna excesivamente reaccionaria. Más bien eran inanes. Melina Mercouri decía que haría de fascista en una película revolucionaria, pero no de revolucionaria en una película fascista.

–También se ha puesto a las órdenes de Garci, Camus, Berlanga, Fernán Gómez, Borau, Cuerda, Saura... ¿Qué director ha sido más genial?

–Berlanga. Era de otro mundo. El borrón que tengo más grande en mi biografía es no haber hecho 'La vaquilla'. Tenía otro compromiso, una estupidez de película. Te llamaba Marisol Carnicero, su jefa de producción. 'Miguel, Luis quiere que vengas a hacer 'Moros y cristianos' porque eres alto'. Pasaba el tiempo y no tenías noticias, así que llamabas. 'Ay, no, Luis no te quiere. Dice que eres alto'. Al fin rodé 'Todos a la cárcel'. Recuerdo una secuencia con Manolito Alexandre, Rafael Alonso y Pepe Sacristán. Llega Berlanga. '¿Qué vais a decir? Rellán, tú que sabes tanto de westerns. ¿No se os ocurre nada? Pues vaya mierda de actores...'. Luego te hacía doblar escenas en las que decías el guión de Azcona. '¡Pero si es una tontería!'. Era fantástico.

–Empezó en este oficio para cambiar el mundo. No lo ha conseguido.

—No. Pero seguro que he cambiado personas. Me ha llegado la constatación, lo cual hace que me pueda morir tranquilo. Si me pongo estupendo, querido, estaremos de acuerdo en que el arte –el cine, la música, el teatro– cambia a las personas. A mí me ha cambiado, espero que para bien. ¿Qué sería de esta mierda de mundo sin el arte? ¿Sin Vivaldi ni los hermanos Marx, sin Dylan ni Beethoven, sin Billy Wilder ni Velázquez? Pero tienes que querer cambiar el mundo. Hay que leer, sí, para saber que burro se escribe con b y no con v. Pero depende de lo que leas y de lo que hagas con ello.

–¿Se va a comprar un kit de supervivencia para la inminente guerra?

–Lo negativo hace mucho ruido. Si ahora un idiota se salta un semáforo en la Plaza de Catalunya y mata a dos señoras sale en el Telediario. Pero seguramente, en este momento, en un hospital de Barcelona están cambiándole el corazón a un paciente. Y eso no va a salir en ningún sitio. Personas que saben su oficio de puta madre y cobran poco. Soy optimista. No va a haber guerra, se impondrá el sentido común. Algo tenemos que haber aprendido. Los sensatos reaccionarán.