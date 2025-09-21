Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ramón Soroiz en 'Maspalomas', que se estrena en cines el próximo 26 de septiembre.

'Maspalomas': El aitite en el armario que arrebata San Sebastián

Los autores de 'Handia' sacuden el festival con la agridulce crónica de un homosexual que renuncia a su identidad al ingresar en una residencia, encarnado por un extraordinario José Ramón Soroiz

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:43

Son tres, se hacen llamar Moriarti, como el villano de Sherlock Holmes, y en todas sus películas se reparten las funciones: dirección, guion, montaje... Jon ... Garaño, Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi nos han contado, entre otras, la historia de amor entre una amama de caserío de 70 años y una profesora de música a punto de jubilarse, las aventuras de un gigante vasco que arrampló diez Goyas, la biografía de un modisto genial de Getaria y la crónica de un mentiroso que nos convenció de haber sobrevivido al Holocausto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  2. 2

    «La mujer se ha salvado porque ha salido al balcón; si llega a seguir a su marido...»
  3. 3

    Descuelgan del puente del Kursaal a dos manifestantes propalestinos
  4. 4 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»
  5. 5

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  6. 6

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7 La niebla hace flotar al monte Igeldo sobre la playa de La Concha y el cielo de San Sebastián
  8. 8

    Brusco giro meteorológico: una galernilla baja 7 grados la temperatura en la costa en media hora y se activa el aviso por fuertes lluvias
  9. 9 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  10. 10 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Maspalomas': El aitite en el armario que arrebata San Sebastián

&#039;Maspalomas&#039;: El aitite en el armario que arrebata San Sebastián