Hay quien diría que el estreno de algunas películas en las salas de cine es un mero trámite. Solo así puede entenderse que una cinta ... como 'Votemos' llegara a la cartelera el pasado 12 de junio y apenas dos meses después ya esté en Prime Video, donde por cierto continúa muy bien posicionada en los rankings de la plataforma. La ficción de Santiago Requejo parte de un cortometraje llamado 'Votamos' y de una obra de teatro homómina para poner sobre la mesa un tema de acuciante actualidad: la salud mental y los prejuicios hacia las personas que sufren esta condición.

En un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos se reúne para votar el cambio de ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo. Un plantel de lujo conformado por Tito Valverde, Gonzalo Castro, Raúl Fernández de Pablo, Neus Sanz, Christian Checa y Charo Reina da vida a los peculiares vecinos del inmueble en una película con un punto de partida interesante, que tiene mucho de obra teatral, para lo bueno y lo malo.

Para lo bueno, porque el decorado es visualmente exquisito y la historia parece estar viva; para lo malo, porque tiene considerables problemas de tono –es una comedia, pero tiene poca gracia– y la interpretación exagerada que a menudo que tan bien funciona sobre los escenarios no casa tanto con las cámaras. En todo caso, 'Votemos' merece, como mínimo, un visionado porque, pese a lo exagerado de su propuesta y a que obligue a suspender la incredulidad en alguna ocasión, el filme plantea dilemas interesantes y lleva a la reflexión.