Barbie Ferreira: «Lo único bueno de Trump es que está consiguiendo que la gente se una contra él» Lanzada al estrellato gracias a la serie 'Euphoria', la actriz da el salto con éxito al cine indie con 'Un like de Bob Trevino'

Oskar Belategui Barcelona Sábado, 12 de julio 2025, 19:27 Comenta Compartir

Quizá usted no sepa quién es Barbie Ferreira, pero los millones de adolescentes que han devorado 'Euphoria' adoran a la actriz estadounidense de origen brasileño que dio vida a la sarcástica Kat Hernández. Nacida en Queens hace 28 años, Ferreira fue la imagen del movimiento 'body positive' cuando trabajó como modelo de tallas grandes y también en 'Euphoria', cuyas curvas contrastaban con el físico normativo de Zendaya y Sidney Sweeney.

Con más de seis millones de seguidores en Instagram, la actriz abandonó 'Euphoria' en la segunda temporada para encontrar un hueco en el cine. Lo ha conseguido con 'Un like de Bob Trevino', una cinta indie que ha logrado 14 premios del público en festivales internacionales. Su protagonista es una veinteañera solitaria, en tratamiento psicológico, que se hace amiga por internet de un desconocido con el mismo nombre que su padre ausente (John Leguizamo). El filme, derroche de buen rollo que llega a las salas este 18 de julio, inauguró la última edición del Barcelona Film Fest el pasado abril.

–Le resultaría fácil identificarse con su personaje.

–Me identifico mucho con Lily, aunque hemos llevado caminos diferentes. Esa niña interior está presente en mí, Lily es un alma rota que todavía no ha empezado a recoger los pedazos. Al igual que ella, yo también empecé a recomponerme en un momento dado de mi vida. Lily es alguien a quien ignoraríamos, el dolor que experimenta no recibe la suficiente atención.

–Lily no se enfada con la gente, pero a veces en la vida real hay que hacerlo.

–Ese es el problema. Creo que Lily ni siquiera sabe cuáles son sus sentimientos. Lo hablé mucho con la directora (Tracie Laymon). Cuando estás tan desconectado de tu cuerpo por culpa del trauma no tienes ni idea de quién eres ni de lo que quieres. A los 18 años empecé a hacer terapia y mi terapeuta me preguntó: ¿pero a ti qué te gusta? Bueno, sé lo que otros quieren para mí, lo que satisface a los demás. ¿Pero yo qué quiero? Lily no lo sabe. Al final, aprende a valorarse y a invertir en ella.

Tráiler de 'Un like de Bob Trevino'.

–La película también habla de cómo la familia la elegimos nosotros.

–Sin duda. Yo crecí sola con mi madre y, como muchas otras personas, rodeada de amigos. Ellos son mi familia y vienen a verme continuamente porque no puedo ir a Brasil por trabajo. Les conozco desde hace diez años y nos cuidamos mutuamente, como si fuéramos hermanos de sangre. Somos muy leales y hacemos lo que hace falta. Eso me gusta porque es importante.

–Su salida de 'Euphoria' hizo correr ríos de tinta. Pasado el tiempo, ¿está satisfecha de aquella decisión?

–Sí. Estoy muy contenta de que 'Euphoria' sucediera en mi vida, la serie disparó mi carrera y me convertí en actriz, que es lo que yo quería. La belleza de actuar radica en que, para mí, es un juego a largo plazo. Mis actrices favoritas han ido evolucionando, pasas por fases y creces. Ya no soy una adolescente, ahora hago de adulta joven y pronto me tocará ser madre. Espero que ocurra así.

–¿Era consciente cuando estaba en 'Euphoria' de ser una referencia para millones de adolescentes?

–Cuando la rodaba no, pero después comprobé que a la gente le gustaba. Me gustan las series de adolescentes que muestran ese periodo con crudeza. Sí, estoy muy contenta de formar parte de 'Euphoria' para una generación.

Ampliar Barbie Ferreira en 'Un like de Bob Trevino'.

–A los 16 años ya trabajaba como modelo, tenía claras las cosas.

–Sí. Y lo he hecho todo sola, ¿eh? Ja, ja. Enviaba mis fotos 'on line' y cuando era más joven llamaba a los castings mi abuela, que no habla inglés. Era una niña que luchaba. Hice de modelo para ser actriz.

–Posar siempre fue un primer paso para ello.

–En mi primer trabajo como modelo para American Apparel me presentaron así: «Esta es Barbara. Quiere ser actriz». Siempre he sido una pequeña actriz, quizá en el mal sentido, ja, ja...

–¿Y ser modelo es tan frívolo y competitivo como parece desde fuera?

–¡Y actuar también! Todo es competitivo. Miras a tu alrededor y hay otras personas con tanto talento como tú. Tienes que tener confianza en ti misma y aportar algo nuevo.

–Nació en Nueva York pero se la ve como una estrella latina.

–Soy de Queens, que tiene muchísimos inmigrantes latinos. En esta película he trabajado con John Leguizamo, que ha resultado muy inspirador. Al verle pensé: Este tipo es exactamente de donde yo soy. John ha aparecido en películas muy importantes. Y pienso que al vernos a los dos mucha gente sentirá que sus familias y amigas, así como sus propias experiencias están reflejadas.

Ampliar Barbie Ferreira y John Leguizamo en 'Un like de Bob Trevino'.

–Si le pregunto por el movimiento 'body positive', en el fondo no estamos ayudando a normalizar el tema.

–No lo sé... Yo me centré en ello cuando trabajaba como modelo de talla XXL. Bueno, simplementa la gente es distinta. Crecí viendo muchas películas europeas y en ella se reflejan otras maneras de ser de la gente. Siento decir que no se ha producido un gran avance en el movimiento 'body positive'. ¿Qué tiene que ocurrir para que suceda? No tengo ni idea.

–¿Qué consejos le daría a su yo más joven?

–Que mis sueños eran los correctos. Crecí en un sitio donde nadie era artista ni creativo, nadie valoraba el arte. Y yo sabía que podía ser una persona creativa.

–En Europa estamos un poco asustados de lo que está ocurriendo en Estados Unidos...

–¡Imagínate nosotros! Lo único bueno es que cuando un Gobierno es tan horrible la gente se une, crea una comunidad, y eso es algo que está sucediendo. Porque la mayoría de los americanos no está de acuerdo con lo que hace este Gobierno.

–Las redes sociales han sido muy importantes en su carrera. ¿Ha cambiado su percepción sobre ellas?

–Sí. De niña, crecí en Myspace, Tumblr... Conocí a muchos de mis amigos en internet. Ahora soy adulta, tengo 30 años, soy actriz y no puedo conocer a personas en las redes todo el tiempo, no sería inteligente. Pero sigo pasándolo bien, porque en internet está gran parte de lo que yo soy, mi creatividad viene de allí.