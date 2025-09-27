Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Alauda Ruiz de Azúa, ganadora de la Concha de Oro por 'Los domingos'. EP

Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por 'Los domingos'

La directora baracaldesa triunfa con su historia de una adolescente que quiere ser monja, mientras el veterano José Ramón Soroiz consigue el premio de interpretación por su homosexual que vuelve al armario en 'Maspalomas'

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:23

A Alauda Ruiz de Azúa le han bastado tres largometrajes y una serie para erigirse en la cineasta con más proyección de su generación. La ... Concha de Oro consagra la fulgurante trayectoria de la directora baracaldesa, que a los 47 años vence en la 73 edición del Festival de San Sebastián con 'Los domingos', un filme incómodo, apasionante, que ofrece más preguntas que respuestas y que llegará a los cines el 24 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una vecina de San Sebastián pide sancionar a los bares que venden pintxos hechos en polígonos como si fueran caseros
  2. 2

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  3. 3 Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida
  4. 4

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  5. 5 Tres restaurantes guipuzcoanos se suman a la Guía Michelin en septiembre
  6. 6

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  7. 7

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  8. 8

    «Mi hija de 12 años nos contó que por la noche cantaban y bailaban junto al fuego y las monitoras se desnudaban de cintura para arriba»
  9. 9

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  10. 10

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por 'Los domingos'

Alauda Ruiz de Azúa se consagra con la Concha de Oro por &#039;Los domingos&#039;